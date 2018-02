Filip Živojinović zaprosio Aleksandru Prijović na Dan Zaljubljenih: Rekla sam da!

Otkako su pevačica Aleksandra Prijović i njen izabranik Filip Živojinović otpočeli romansu 2015. godine, venčanje i zajednički život često su bili tema razgovora koji se nametao u javnosti.

Aleksandra je uvek odgovarala sa osmehom, naglašavajući da priželjkuje sve te lepe trenutke, ali da ima još vremena. Ipak, poslednjih godinu dana, ona i Filip uglavnom su posvećeni jedno drugom, kako na poslovnom tako i na privatnom planu.

– Na poslovnom polju sam dala sve od sebe i ostvarila ono o čemu sam sanjala. Mnogo radim, hvala Bogu i ne žalim se na posao. Odlučila sam da u ovoj godini malo usporim i posvetim se nekim drugim stvarima, na primer porodici. Zašto ne bih razmišljala o proširenju porodice i venčanju? Šta da čekam više? Ove godine to želim, a i Filip takođe – rekla je pevačica.

– Nadam se da će u narednoj godini naša veza preći na viši nivo. Volela bih da se svadba uskoro desi i iščekujem trenutak da me Filip zaprosi. U vezi smo više od dve godine, divno se slažemo, funkcionišemo, živimo zajedno, pa što ne bismo i stupili u brak – rekla je Aleksandra koja nije očekivala da je taj dan već došao, s obzirom na to da je Filip Živojinović svoju dragu zaprosio i to na Dan Zaljubljenih.

Ona je na svom Instagram profilu objavila sliku vereničkog prstena, sa sasvim jasnim komentarom:

– Rekla sam da – napisala je pevačica, dodavši emotikone prstena, srca i šampanjca.