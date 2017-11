Filip Krajinović u neverici: Od planova za fudbalsku utakmicu do učešća u finalu Mastersa u Parizu

Srpski teniser Filip Krajinović izjavio je da nije očekivao da na Mastersu u Parizu prođe ni u drugo kolo, a kamoli da stigne do prvog finala u karijeri, otkrivši da je čak imao kupljene karte za fudbalsku utakmicu Lige Evrope između Arsenala i Crvene zvezde u Londonu.

Krajinović je senzacionalno stigao do finala Mastersa u Parizu, gde je u borbi za trofej izgubio od Amerikanca Džeka Soka sa 5:7, 6:4, 6:1, ali je napravio veliki skok na ATP listi i godinu završio kao 33. teniser sveta.

-Imao sam karte za meč Arsenala i Crvene zvezde, planirao sam da sa prijateljima idem u London. To sam i saopštio treneru Popoviću, a odgovorio mi je da idemo na Masters u Pariz, na šta sam odgovorio da ne vidim sebe dalje od prvog kola, a on mi je ponovo replicirao da je neozbiljno da tako razmišljam. Onda sam mu preneo da u subotu (dan kada je pobedio u polufinalu, prim. aut.) organizujem proslavu sa društvom u Somboru zbog mesta u Top 100 na kraju godine, opet me je prekinuo i rekao da je u subotu polufinale. Odgovorio sam da ne vidim sebe u polufinalu i da ne verujem da ću dotle stići, rekao je Krajinović na konferenciji za medije u TC “Đukić” na Bežanijskoj kosi.

Srpski teniser je rekao da su njegovi planovi znatno promenjeni nakon uspeha na Mastersu u Parizu, gde je senzacionalno stigao do finala, i poručio da mu je cilj u narednoj godini da uđe među najboljih deset.

-Imao sam plan koji se naglo promenio, mnogo mi je lakše sad jer “upadam” na sve turnire, drago mi je da ne moram da prolazim kroz kvalifikacije, što je bilo jako naporno. Pre Pariza sam planirao da godinu počnem u Južnoj Americi, a sada imam Australijan open, pa Roterdam, Marselj, Dubai i Sofiju, rekao je Krajinović Tanjugu

Krajinović, sada već 33. teniser sveta, istakao je da je pokazao da može da igra sa najboljima na svetu.

-Nadam se da ću imati još finala, drago mi je što sam pokazao sebi da mogu da igram sa najboljima na svetu. Znao sam da imam potencijal. Nadam se da ću biti još bolji i ući među najboljih deset. Sledeći korak je da igram dobro na grend slemovima. Kako je naglasio, pred njim je dobra sezona i izrazio nadu da će biti nosilac na Australijan openu.

Prema njegovim rečima, Amerikanac Džon Izner čestitao mu je na pobedi posle međusobnog duela u polufinalu.

-Svi se mi jako dobro poznajemo. Amerikanci su imali veliki pritisak. Izner mi je čestitao i rekao da navija za mene, sve su to sjajni igrači. Dušan Lajović mi je rekao da ko izgubi plaća večeru. Novak mi mnogo pomaže, on je naš heroj i idol. Mnogo mi znači njegova podrška, mnogo pametnih i dobrih saveta sam čuo od njega. Idem često kod njega u Monte Karlo i zahvalan sam mu, mnogo smo srećni što je naš, zaključio je Krajinović.