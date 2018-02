Filip Krajinović rešio da se oženi Ninom Radulović, Novak Đoković će biti kum?

Povezane vesti



Filip Krajinović (25) rešio je da se oženi Ninom Radulović (31) na leto ove godine, a za kuma je izabrao svog starijeg kolegu i bliskog prijatelja Novaka Đokovića, piše dnevni list Kurir.

Srpski teniser pohvalio se društvu da će uskoro zaprositi bivšu suprugu Branislava Lečića, s kojom želi i građansko i crkveno venčanje.

– Filip je nakon više od godinu dana veze doneo odluku da s Ninom zasnuje porodicu. Shvatio je da je ona idealna žena za njega. Bez obzira na to što je još uvek mlad, on brak s njom želi više od svega. Oboje su u javnom poslu i tolerantni su, tako da među njima neće biti nikakvih problema. Filip je isplanirao da svadba bude u Beogradu, još uvek je rano da razmišlja o zvanicama, ali siguran je da će mu Nole biti kum – otkriva izvor pomenutog lista i dodaje da je Krajinović odavno pričao da će ga Đoković venčati.

– Novak je među prvima saznao za Filipovu i Nininu vezu, još dok niko nije ni posumnjao da su njih dvoje zajedno. Đoković je mnogo pomogao Filipu u životu i on će mu uvek biti zahvalan na tome. Mnogo se vole i poštuju. Nole mu je čak kupio i veliki stan na Novom Beogradu kada ga je dve godine menadžerisao – kaže jedan Filipov drug.

Pozvali su Ninu za komentar, ali ona nije odgovarala na pozive. S druge strane, teniser nije želeo da otkriva ništa iz svog privatnog života.

– Kao i uvek, nemam komentar. Poznato vam je da ne komentarišem privatnost, pa neću ni sad – bio je kratak Krajinović.

Podsetimo, Nina Radulović se početkom prošle godine razvela od glumca Branislava Lečića posle šest godina braka, iz kojeg imaju sina Lava. Voditeljka je ubrzo uplovila u vezu sa šest godina mlađim Filipom. U početku su krili da su zajedno, sve dok ih nisu fotografisali kako srećni i zaljubljeni izlaze iz jednog luksuznog hotela na Novom Beogradu.

Filip izbegava da priča o svom odnosu s Ninom, ali jednom ju je od srca pohvalio:

– Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kad mi je bilo prilično teško. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala. Od Nine svašta može da se nauči.