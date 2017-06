Evo šta kaže Melina Džinović o tračevima da je njen brak sa Harisom u krizi

Haris i Melina Džinović u braku su od 2014. godine a od prvog dana svoje veze privlače ogromnu pažnju javnosti, najviše zbog razlike u godinama. O navodnoj krizi u njihovom braku ne prestaje da se priča a ni pevač, ni njegova supruga dizajnerka ne govore često o privatnom životu.

Melina Džinović je ovoga puta u razgovoru za Blic otkrila je kakav je njen suprug Haris kada se ugase kamere, i otkrila je zbog čega se njih dvoje svakodnevno sukobljavaju.

– Hari je kod kuće potpuno isti. Baš onakav kakvim ga vidite pred kamerama, zaista nema nikakve razlike. Što se tiče bračne krize naravno da postoji, ali nikako ona kada se razmišlja o nastavku braka, jer ja to smatram krizom. Dešavaju se sukobi mišljenja svaki dan, ali to je potpuno normalno. Pa ne možemo svi misliti isto. Mi smo jako lepo naučili da uskladimo naša mišljenja, pa popusti onaj koji u tom trenutku treba da popusti – rekla je Melina sa osmehom za “Blic”.

A u nedavnom intervjuu za magazin Hello!, Melina je istakla da joj je najveće uživanje da bude samo supruga svom Harisu.

– Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Verovatno je to ovaj feminizam doneo da se žene bune kada ih nazivaju po suprugu. Ja sam prvo supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: “Ćao, ja sam Melša Harijeva”, a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet – kaže Melina Džinović.