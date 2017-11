Emotivna Nataša Bekvalac: Ako je sloboda mogućnost da živiš kako osećaš i želiš, živim li ja slobodno?

Nataša Bekvalac je po savetu lekara obustavila sve svoje nastupe, miruje i uživa u trudničkim danima kraj supruga i ćerke.

Ipak, kada se slobodnog vremena ima na pretek, a pride kada se hormoni u trudnoći uzjogune, postaje se emotivniji i krhkiji, te svaki nalet ružnih reči i komentara ume da povredi, ma koliko se trudili da se na takve stvari i ljude ne obazirete.

Zato je Nataša napisala jednu emotivnu poruku u kojoj je objasnila šta se dešava kada ste poznata ličnost, kada ste trudni i kada vam ljudi pišu ružne reči na vaše lepe slike i lepa sećanja…

– Trudnoća zaista jeste neko drugo stanje. Kako mi je doktor ‘naredio’ strogo mirovanje, shvatila sam šta znači kad babe kažu ‘Dokona glava, đavolja rabota’ – započinje svoj post Nata i objašnjava da se prevarila kada je mislila da joj nije bitno šta drugi misle i govore o njoj:

– Iako sam dugo bila u zabludi kako mi nije važno šta ljudi govore i misle o meni, shvatih da lažem i to ne bilo koga, već samu sebe. Kako sam uglavnom kod kuće, uhvatila me manija ‘spremanja života’ pa počeh da ‘trkeljišem’ po nekim starim fotografijama, uglavnom s početka moje karijere, verovali ili ne, pre 20 godina! Par njih postavila sam na instagram u želji da sve što me čini radosnom i ponosnom podelim sa drugim ljudima, jer sreća raste kada se deli, ali i degradira ako je opisuješ.

Tako, uglavnom iz poštovanja prema sreći, retko kada bilo šta pišem ispod svojih srećnih fotografija. Retko ko će pokazati fotografiju koja srećna nije. Neće je ni zabeležiti, kamoli pokazati… Usledio je niz komplimenata koji su me učinili radosnom, a ja sam zaista ponosna na svoje korene i temelje, na svoje tako stabilne muzičke početke – poručila je Nata i naglasila kome je najviše zahvalna na tome:

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Nov 13, 2017 at 4:18am PST

– Svojoj mami prezahvalna sam na svemu što je za mene učinila i toliko toga se zbog mene odrekla… Upravo zbog takvih čvrstih temelja, moj život, ali i moja karijera, donosili su mi upravo ono što sam verovatno i sama priželjkivala: Velike uspone i velike padove, mnogo suza i mnogo smeha i radosti, upravo onoliko koliko su moji temelji bili spremni da izdrže. Eto, zato sam želela svega toga da se prisetim, al’ne lezi vraže… Shvatih da sam se pored niza komplimenata i divnih komentara fokusirala samo na ona dva ruzna i negativna:”Šta ti je Nale, kriza srednjih godina?”, i još jedan ružniji…– priča Nataša i otkriva da su je ti komentari na tren pogodili iz jednog razloga:

2000god Oskar popularnosti “Ne brini”…😁 A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Nov 12, 2017 at 12:28pm PST

– Zašto? Zato što još uvek nisam potpuno slobodna! Nisam oslobođena od mišljenja drugih ljudi o meni. Jer, ako je sloboda mogućnost da živiš kako osećaš i želiš, živim li ja slobodno? Živim! I te kako živim, jer ono što misliš o meni nisam ja, već si zapravo ti! Mada… možda me malo i hvata kriza srednjih godina, pa neće valjda kriza mladih godina da me hvata? Hvata me još svašta po malo, ali nemojte nikom pričati… Izaći će vam čmičak!