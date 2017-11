Emotivna Danijela Dimitrovska: On je jedina osoba koja je moje srce čula kako zapravo kuca!

Jedan preslatki Matija, sin Danijele Dimitrovske i Ognjena Amidžića napunio je četiri godine, što je bio povod da, inače “ćutljiva”, mama otvori svoje srce i s puno emocija iskaže svoju ljubav prema sinu javno, pred svima.

– Moj život, moja žila kucavica, moje dobro jutro, dobar dan i laku noć! Moj najveći uspeh, ponos, šmeker, džentlmen, šarmer! Gospodin dete, Mr. Mat! Jedina osoba koja je moje srce čula kako zapravo kuca! Osoba koju sam devet meseci nosila ispod srca, a koju ću do kraja života nositi u srcu! Moja bezuslovna ljubav! Moj klon (baš me briga šta vi ostali mislite). Biće koje me je učinilo boljom, zrelijom, snažnijom i izdržljivijom danas puni četiri godine! Sine moj, srećan ti rođendan! I, kako ja uvek volim da kažem, voli te majka do meseca i nazad – napisala je raznežena Danijela reči koje svaka majka može da razume.