Eminemov doprinos lingivstici: Koja reč iz njegove pesme je ušla u Oksfordski rečnik

Eminemov mega hit “Stan” iz 2000. godine o opsesivnom fanu Stanu, dobio je još jedno veliko priznanje 17 godina kasnije.

Naime, reč “stan” ušla je u zvanični rečnik engleskog jezika – Oxford Dictionary.

Prema definicija, “stan” je imenica koja označava “opesesivnog fana neke određene slavne ličnosti”. Takođe se može koristiti i kao neformalni glagol. Na primer: “Y’all know I stan for Katy Perry, so I was excited to see the artwork for her upcoming album, navodi se.

Rečnik navodi da je reč izvorno s početka 21. veka i da je verovatno došla od pesme “Stan” s albuma “The Marshall Mathers”.