Emina Jahović: Važno je biti negovan, to je obaveza koju imamo prema sebi

Povezane vesti



Pevačica važi za jednu od najseksepilnijih dama na estradi, a nedavno je objavila spot za novu pesmu “Protiv svih” u kojem je još jednom pokazala zavidnu figuru.

– Na žalost ili na sreću – u našem poslu je jako bitan izgled i potpuno sam svesna toga. Muzika više nije samo audio nego i vizuelna, i ljudi, osim što vole da čuju, vole i da vide. A lepota može biti mač sa dve oštrice, jer ume da izazove zavist i ljubomoru. Lepota je lepa, ali nije večna i čovek toga mora da bude svestan. Važno je biti negovan i smatram da je to obaveza koju imamo prema sebi. A negovana žena je uvek lepa koliko god godina da ima – kaže Emina Jahović.

Pevačica nam je priznala da je često u životu morala da ide sama protiv svih, a prisetila se i koje su to bile situacije.

– Prva situacija u životu kada sam išla sama protiv svih je kada sam odlučila da se bavim pevanjem. U mojoj porodici svi su bili lekari i bilo im je to čudno, ali su vremenom shvatili da je to pravi izbor za mene, da taj posao radim sa najviše ljubavi i strasti. Kada je čovek hrabar i odluči se za neki korak, mora u to da veruje i da stane iza svog izbora. Nekada će imati podršku porodice i prijatelja, a nekada mora sam protiv svih – kaže za “Blic” Emina Jahović koja se ne obazire na tuđe negativne komentare.

– Nekada su me pogađale neistine koje se pišu, ljubomora i zavist, ali sam odavno to prevazišla i više me ne dotiče – bila je iskrena pevačica.