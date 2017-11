Emina Jahović: Teško mi je, ali kad pogledam šta sam sve postigla lepo se osećam

Emina Jahović godinama vlada muzičkom scenom u Srbiji, a iako najviše uživa u pevanju, ona ima brojne druge strasti i interesovanja koji je stavljaju u kategoriju uspešnih dama.

Osim majčinstva, koje stavlja na prvo mesto kao svoju najveću “obavezu”, brojna angažovanja u svetu muzike, mode i lepote dokazuju svu njenu svestranost.

-Volim modu i ona me pokreće, ali se ne bih bavila dizajnom već biznisom. Pored muzike, moja najveća ljubav je kozmetika, a sve što sam radila do sada pomoglo mi je da naučim mnogo toga o njoj. To što sam naučila u bekstejdžu mnogo mi znači kada kreiram stvari za moju kozmetičku liniju, počinje razgovor za “Super ženu”.

Kao neko ko se bavi pevanjem, ali i privatnim biznisom vezanim za modu i kozmetiku, postavlja se pitanje kako brojne poslovne obaveze uspeva da uskladi sa majčinstvom.

-Dosta je teško, morate se mnogo odricati. Nemam taj luksuz da se nekada najedem ili da spavam koliko hoću. Iako imam pomoć dadilje, moja deca hoće da njihova majka bude pored njih. Da ustanem u šest, ispratim ih u školu… Dešavalo mi se da uveče radim do tri-četiri i onda spavam samo dva sata. Dosta je teško, ali onda gledate sve to i pomislite – ‘Šta sam ja sve postigla’ i onda se osećate jako lepo, rekla je Emina u razgovoru za Blic Zenu.