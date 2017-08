Emina Jahović: Tek sam se usudila da otkrijem sebe

Jedna od naših najpoznatijih pop pevačica Emina Jahović, izdala je dve nove pesme koje su se za veoma kratko vreme popele na vrh top liste.

Pesma “Protiv svih” već je zauzela vodeću poziciju, dok je letnji hit “Limunada” koji je snimila sa koleginicom Milicom Todorović, na 3. mestu IDJ top liste.

Pesme su se već sada našle među najslušanijim hitovima, a tek nas očekuje Eminin novi album “Dalje”.

– Novi album me predstavlja u pravom svetlu, to je nešto što sam oduvek bila ja ali sam se tek sada usudila da to uradim – istakla je Emina.