Emina Jahović se potrudila, ali Mustafa nije došao na rođendan sina

Mali Javuz nije skidao osmeh sa lica, dok turska muzička zvezda Mustafa Sandal nije prisustvovao slavlju u jednoj igraonici u Istanbulu.

Emina Jahović i Mustafa Sandal ne prestaju da intrigiraju javnost otkako su potvrdili da se razvode. Postoje mnoge spekulacije oko razloga njihovog rastanka, ali njih dvoje su saglasni u tome da se njihova ljubav ugasila zbog čega su odlučili da stave tačku na svoj brak. Emina je već rekla kako joj je najbitnije da njena deca ne osete odsustvo jednog od roditelja, ali to se već desilo u petak uveče jer se Mustafa nije pojavio na rođendanu mlađeg sina Javuza.

– Ja ne znam šta je razlog što on nije bio tu. Postoji mgućnost da je imao poslovne obaveze pa da nije mogao da stigne. Iskreno, sumnjam da ga Emina nije zvala, jer oni zaista žele da njihova deca odrastaju normalno. Proslava je organizovana u petak, a Emina se potrudila da sve bude podređeno malom Javuzu. On je napunio šest godina, a sve je bilo u tonu filmskih junaka koje on voli – kaže izvor i dodaje detalj koji će, verujemo, iznenaditi mnoge:

❤️ Објава коју дели Emina Jahovic (@yaemina) дана 23. Феб 2018. у 3:28 PST

– Koliko joj je bilo bitno da sve bude savršeno na proslavi pokazuje i činjenica da je Emina sama spremala hranu koja se služila. Pored dece sa kojima se Javuz druži, na rođendanu je bilo dosta i odraslih pa je pevačica želela da sve bude potaman. Ona je dan ranije spremala kako slane, tako i slatke đakonije koje su služene. Sama je osmislila i temu rođendana. Svuda u igraonici su bile Javuzove fotografije, a na tanjirićima je takođe bio njegov lik – dodao je izvor.