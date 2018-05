Emina Jahović: Razvod je kao porođaj, znate da morate da prođete kroz taj bol

Emina Jahović je imala buran protekli period. Prvo je bila zauzeta promocijom novog albuma “Dalje”, koji se onda ispostavio vrlo simboličnim zbog toga što je ubrzo objavila i da se razvodi od muža Mustafe Sandala, sa kojim ima dvoje dece.

– Dobro se držim. Fokusirala sam se najviše na posao i na moju decu. Mislim da je to jedino ono pravo što sam zapravo i mogla da uradim. Zadovoljna sam i dobro mi ide s poslovne strane, tako da je to jedini spas u svemu ovome što ne ide. U životu nikada nije sve sjajno i ja to znam – rekla je Emina za Mondo i dodala da što se tiče razvoda, ovako to opisuje svima koji je pitaju kako se oseća:

– Kad nešto morate, vi znate da morate – to je kao porođaj. Baš sam pričala mojim prijateljima kada su me pitali kako je to. Znate da morate da prođete kroz taj bol da bi se dete rodilo, da bi se rodio mali život. Upravo tako je i ovo, malo metaforično i slikovito, ali tako je i mislim da sam ja već prošla kroz tu fazu.

Nakon što je izdala album, Emina sada najavljuje novu pesmu koja će obuhvatiti deo priče njenog razvoda sa Mustafom, ali i veliki koncert u “Štark” areni!

– Izlazi mi novi singl koji se zove ‘Prsten’. Vrlo jedna interesantna i simbolična pesma koja mi je stigla pre 11 meseci – pre nego što su novinari bilo šta znali o mojoj privatnoj situaciji. Miriše na ovo sve što se danas dešava. Planiram turneju po celoj bivšoj Jugoslaviji i planiram Arenu za otprilike sedam, osam meseci. Želim da to bude fantastično – otkrila je Emina za pomenuti medij.

Pre penzije planira da dovede svoju kozmetičku liniju do još većeg uspeha, a s obzirom na to da mnogo radi, neke stvari joj teško padaju… – Najteže mi pada kad ostavljam decu kad moram da putujem, samo to. Sve drugo je okej, jer ja volim da radim i radoholičar sam. Ne volim da sedim kod kuće i ne radim ništa.

Kada pogledaš unazad na svoju karijeru, da li bi nešto uradila drugačije?

– Mnogo je teško bilo u mom slučaju doći dovde gde sam danas. Danas ljudi mnogo kraćim putem dolaze do nekog mesta na sceni. Tako da, volela bih da sam brže išla u karijeri.

Što se današnje muzičke scene u Srbiji tiče, Emina je optimistična…

– Drugačije je svakako nego ranije, menjalo se, ali kada pogledam i tursku i rumunsku i bugarsku scenu, mislim da se mi krećemo u dobrom pravcu. Mislim da su naši ljudi shvatili da konačno treba da se menjaju i dobro je što pratimo i svetski zvuk – zaključila je pevačica.