Emina Jahović o životnim uspesima: Blagoslovena sam dobrom porodicom

Emina Jahović proslavila je juče 35. rođendan, koji je provela u društvu prijatelja i porodice, supruga Mustafe i sinova Jamana i Javuza.

Ona je tim povodom sa prijateljima i fanovima na Fejsbuku podelila intimnu priču o tome kroz kakva je iskušenja prolazila u životu, ali se, naravno, osvrnula i na lepe momente zbog kojih je, između ostalog, danas srećna žena, ponosna majka i supruga.

– Kada se osvrnem, toliko toga sam postigla u životu. Prošla sam različite stvari. Neke od njih bile su lake i zabavne, a neke teške i mračne. O nekima sam naučila tek ponešto, a o nekima neću nikada ništa naučiti. Ali, bez obzira na sve, uvek se trudim da ostanem jaka i opuštena, jer je to suština života. To je iskustvo kroz koje prolazimo, a ne problem koji je potrebno da rešimo. Sve u svemu, najvažnije je da me je Bog blagoslovio dobrom porodicom, suprugom koji me podržava, zdravom decom, posvećenim i predanim prijateljima i rođacima, saosećanjem sa drugima i ljubavlju prema ljudima bez obzira na njihovu religiju ili izbore – napisla je Emina.

– Bog me je blagoslovio talentom za muziku tako da mogu da podelim svoja osećanja sa drugima kroz melodije i reči. Blagoslovio me je velikom porodicom i mnogobrojnim fanovima. Učinio da sa njima sazrim još u svojoj 18. godini. Jesam li, dakla, ja srećna žena? Jesam. Srećna sam što vas imam i što sam u mogućnosti da upijam vašu ljubav i podršku sve vreme. Hvala vam na svim divnim čestitkama za rođendan i pozitivnoj energiji koju ste mi juče poslali – zaključila je Emina.