Emina Jahović o lepoti: Verujem da ne postoji nijedna žena koja je ružna



Emina Jahović je otkrila kako uspeva da posveti vreme sebi i pored brojnih poslovnih i porodičnih. Na pitanje šta je za nju lepota, Emina kaže da je to pre svega ono što nosimo u sebi.

– Ljudi čiste duše su uvek najlepši. Verujem da ne postoji nijedna žena koja je ružna. Svaka na sebi i u sebi ima nešto posebno, samo treba da nađe način da to istakne na pravi način. Takođe, samopouzdanje mnogo utiče na to kako sebe vidimo, ali i kako nas drugi doživljavaju. Verujte u sebe, budite ponosni na to što jeste i svima ćete odmah biti lepši i zanimljiviji. Svakako, treba raditi na sebi i spolja, negovati se i vežbati, ali sve to bez onog iznutra ne vredi ništa – kaže ona.

Ona je objasnila i u kom okruženju se oseća istinski lepo.

– Zavisi od raspoloženja. Nekada sam sebi lepa u trenerci, a nekada mi se ne sviđa kako izgledam ni kada sam maksimalno sređena. Mi žene umemo nekada da budemo prestroge prema sebi, valjda pod uticajem hormona. Svakako, sebi sam najlepša kada sam najsrećnija – kaže Emina, a piše “Blic Puls”.

Takođe, ona kaže da se snaga jedne žene ogleda u tome da nađe balans između uloga majke, dobre žene i dobre domaćice, ali je bitno i da dobro izgleda i bude uspešna u poslu. Pored toga kaže i da je žena kojoj se istinski divi njena majka, koja je rano ostala bez muža, ali je uprkos tome posvetila potpunu pažnju svojoj deci. Zato na pitanje kako se slaže sa svojim sinovima kaže:

– Važno mi je da budu lepo vaspitani, da izrastu u dobre ljude, da poštuju starije i da budu dobri prema svojim prijateljima. Iako imamo sreću da možemo da im priuštimo dosta toga, gledamo da ih ne razmazimo i da shvate da se sve u životu mora zaslužiti i da ništa ne pada s neba. Najponosnija sam kada nam kažu da su nam deca dobra i lepo vaspitana, jer tada znam da svoj najvažniji posao radimo kako treba.