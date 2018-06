Emina Jahović: Neće mi biti svejedno kada Mustafa nađe nekoga, kao ni njemu da me vidi sa drugim

Emina Jahović kaže da joj neće biti svejedno kada njen bivši muž Mustafa Sandal bude našao novu devojku.

Poznati par je nedavno stavio tačku na desetogodišnji brak, a pevačica se pribojava eventualnog susreta sa njegovom novom partnerkom.

– Naravno da mi neće biti svejedno kada Mustafa nađe nekoga, kao ni što njemu ne bi bilo da me vidi sa drugim čovekom. Ali to je normalna stvar i kada smo se razvodili, znali smo da će i to jednoga dana morati da se dogodi – rekla je Emina za kanal IDJ.

Pevačica je objasnila da je njihovim sinovima Javuzu i Jamanu teško pao rastanak roditelja i raspad porodice, ali da su se sada navikli na novonastalu situaciju.

– Žena mora da bude jaka i snažna zbog dece i sebe same. Nemam alternativu da budem slaba. Jaman i Javuz su sada dobro, na početku je sve bilo teško. Nijedan razvod ne može da usreći čoveka, već samo da ga rastuži. Optimista sam i očekujem neki novi život nakon svega – poručila je Jahovićeva.

Kako su pisali turski mediji, Emina je posle razvoda dobila luksuznu vilu u Istanbulu vrednu 16 miliona evra. Osim toga, Mustafa joj je ustupio i muzički studio vredan četiri miliona evra.