Emina Jahović naišla na strašnu osudu javnosti u Istanbulu, da li je Mustafa kriv za to?

Emina Jahović nema mira nakon što je saopštila da se razvodi od supruga Mustafe Sandala. Pop zvezda nije ni slutila da će joj se život pretvoriti u pravi pakao.

Ona prolazi kroz pravu životnu dramu. Njen bivši muž ima veliki uticaj na medije u Turskoj, koji koriste svaku priliku da blate srpsku zvezdu, piše Alo navodeći saznanja od izvora bliskog pevačici.

– Nakon saopštenja da se razvode, Emina se okrenula svojim obavezama oko posla, a svaki slobodan trenutak provodi sa sinovima. Iako je ostala u dobrim odnosima sa Mustafom, čini se da njemu uopšte nije svejedno zbog činjenice da se Emina okrenula sebi. Ona je ranije vodila računa o svakom detalju u njihovom domu, bila je uzorna majka, a kada je bila kod kuće, stalno je kuvala i spremala. Niko ne bi rekao da je to ona žena koja na sceni pravi haos i zavodi svojim seksepilom. Činjenica da je Mustafa sada ostao sam u njihovom porodičnom domu, njemu nikako ne prija – kaže izvor blizak nekadašnjem paru za pomenuti list i dodaje:

– Mustafi takođe smeta što se mediji u Srbiji toliko bave Eminom i njenim uspesima, kao i navodnoj vezi sa Markom Miškovićem, a niko ne pominje njega, kao da nije postojao u njenom životu. Upravo zbog toga, u Turskoj se šuška da je Mustafa glavni krivac zbog kojeg njihovi mediji konstantno prozivaju Eminu – kaže izvor.

Iako su se dogovorili da starateljstvo nad decom bude zajedničko, Mustafi sada i to smeta, pa pokušava da plasira razne priče kroz medije u Istanbulu.

– Emina je naišla na strašnu osudu javnosti u Istanbulu zbog činjenice da se razvela od Mustafe. Za razliku od Emine koja tamo nije bila preterano bliska sa medijima, on ima veliki uticaj koji koristi kako bi njoj naudio. Ipak, ona ne pridaje previše pažnje tome i gura dalje. Mnogo joj je teško zbog svega što se dešava, ali ne želi da pokaže to pred drugima.

Nakon razvoda od pop zvezde Emine Jahović, Mustafa Sandal je počeo da sve češće koristi društvene mreže. Iako do sada nismo mogli da vidimo njegovo preterano eksponiranje na Instagramu, on je sada počeo da snima svoje sinove i da svaki trenutak koji provodi sa njima, pokaže i fanovima.

– Svi oni koji prate Mustafu na Instagramu iznenađeni su činjenicom da toliko potencira eksponiranje dece putem društvenih mreža. Iako to do sada nije radio, on je, kako se čini, rešio da kopira Eminu, koja je oduvek volela da slika decu za društvene mreže. Počeo je da koristi i opciju „uživo” koju nudi Instagram, pa i na taj način eksponira svoje sinove i svaki slobodan trenutak koji provodi sa njima – tvrdi izvor navedenog lista.