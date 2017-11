Emina Jahović: Jelena Karleuša je žena lavica, volim takve žene koje nikada ne odustaju

Pop diva Jelena Karleuša nedavno je tokom boravka u Turskoj nahvalila svoju koleginicu Eminu Jahović, rekavši za Eminu da je veoma popularna, lepa i da izgleda kao Viktorijin anđeo. Jahovićeva je se oglasila ovim povodom i odgovorila Jeleni.

– Jelena je žena lavica i ona se bori. Ja volim takve žene koje nikada ne odustaju, uvek izgledaju najjače moguće. Ona je jedna od tih. I nikada ne bi bila to što jeste da nije bila takva. Ona je porodična žena, ima dvoje dece, radi… ko zna koliko njoj zna da bude teško, kao i meni u nekim situacijama, treba izdržati sve te godine. Ali ona je žena lavica, super i drago mi je da me je tako ishvalila. Ja nju stvarno volim, tako da je to obostrano – rekla je Emina za TV1.

Emina je dodala da je Duško Tošić veoma popularan u Turskoj gde igra za fudbalski klub Bešiktaš, ali i Karleuša koja je posebno interesantna medijima.

– Duška vole, a onda kada su videli nju, fascinirali su se jer je plavuša – rekla je Emina i dodala d aje u Turskoj stalno pitaju za nju.