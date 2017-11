Emina Jahović: Duhovni učitelj pomogao mi je da pronađem sebe

Kada je prošle godine prvi put javno progovorila o potrazi za unutrašnjim mirom, Emina Jahović otkrila je da joj na tom putu nesebičnu podršku pruža duhovni učitelj, šaman Durak, uz čiju je asistenciju porinula u najskrivenije delove svog bića. Iako je maksimalno posvećena poslovnim izazovima, kao i porodici, tridesetpetogodišnja pevačica ne odriče se rada na sebi. Dok iščekuje objavljivanje novog albuma, koji nosi simboličan naziv “Dalje”, radoznalo tragajući za duhovnim daljinama, prepustila se svojevrsnom meditativnom iskustvu, zahvaljujući kojem je otkrila koja životinja opisuje jačinu njenog duha. Ono što je saznala istovremeno ju je iznenadilo i oduševilo.

– Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Reč je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na “Jutjubu” postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo. Pomogla mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sa životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk. Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što sam mislim. Šalu na stranu, kada sam saznala šta vuk predstavlja, shvatila sam da mi taj opis zapravo u potpunosti odgovara. Dopalo mi se ono što sam čula.

U rečniku spiritualnih simbola vuk personifikuje izrazitu inteligenciju i želju za slobodom, vođenu snažnom intuitivnošću, kao i opreznošću u odnosu sa ljudima, upravo ono što, kaže Emina, karakteriše njen trenutni odnos prema životu.

– Vuk je stalno u pokretu i kreće se u čoporu, baš kako i ja živim. Moglo bi se reći i da posedujem liderske osobine i skrivenu ambiciju, što su takođe njegove odlike. To verovatno ima veze i sa mojim horoskopskim znakom Jarcem, koji je upravo takav. Šta god da se desi, uporno ide dalje, uzdiže se koliko god može i hrabro prelazi prepreke, čak ako na trenutak i posustane, nastavlja prema zacrtanom cilju. Istina, nikada nisam bila od onih koji gaze preko mrtvih zarad lične koristi, nikada nikog nisam svesno povredila. Ako sam nekad to i učinila, sigurno je da mi to nije bila namera. Moje sredstvo za ostvarivanje ciljeva je vizualizacija. Uverena sam da čovek može da uradi sve, ako to istinski želi, a prethodno bi bilo poželjno da otkrije gde pripada. Sve je do nas. Negde sam pročitala da je čovek tehnički sposoban da dubi na malom prstu, ali ga ograničava uverenje da je to nemoguće. Sigurna sam da svojom svešću možemo da pomerimo granice, koje zapravo i ne postoje. Mi smo ti koji ih postavljamo.

Iako je energiju poslednjih meseci u najvećoj meri usmerila na novi album, na kojem će se naći i duetska pesma sa Željkom Joksimovićem, Emina je istovremeno maksimalno posvećena supruga i majka. Uz Mustafinu nesebičnu podršku, udovoljava svim željama njihovih sinova Jamana i Javuza, koji su joj najveća radost. Pop zvezda za magazin “Hello!” otkriva kako je pronašla formulu za uspeh.

– Shvatila sam koliko je važno odvojiti bitno od nebitnog i ne rasipati energiju na trivijalne stvari. Odredila sam prioritete i fokusirana sam isključivo na ono što mi je uistinu važno. Čim počnem da se rasplinjujem, automatski poremetim ritam i ne znam više ni šta ni zašto radim. Zato sada pažljivo raspoređujem vreme. Ranije sam bila impulsivna, ali sam s godinama uvidela važnost selektivnog, kao i vođenje računa o sopstvenom izboru, i šta kupujem, i šta jedem, a posebno sa kim provodim vreme. Svaki segment života pažljivo sam selektovala i mnogo bolje funkcionišem.

Na pitanje o ciljevima u bliskoj budućnosti Emina odgovara da je u ovom trenutku sve podređeno objavljivanju novog albuma, za koji je uverena da je najbolji u njenoj muzičkoj karijeri.

– Imam veoma visoke standarde, ne materijalne, već u vidu želja i načina kako vidim život. To se odnosi i na muziku, i na moj brend “Yaemina”, kao i na privatni život. Sve je to i sada sjajno, ali je ništa u odnosu na ono što planiram u budućnosti. Znam da me velike stvari tek čekaju.