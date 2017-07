Ela Dvornik: Moj tata je bio dete, veseljak, bilo je zanimljivo rasti uz njega

Ćerka legendarnog muzičara Dina Dvornika, Ela Dvornik (26), često se seti oca, koji je preminuo pre devet godina.

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Aug 20, 2016 at 11:43am PDT

Modna blogerka, koja ovih dana boravi u Beogradu, ne zaboravlja savete koje joj je davao u detinjstvu, ali priznaje da neke od njih tek sada shvata.

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Jun 29, 2017 at 9:59am PDT

-Moj tata je bio budala! Dete, veseljak. Bilo je zanimljivo rasti uz takvu osobu jer on nije bio tipična odrasla osoba. Bio je liberalan, nije bio dvoličan i nije mi branio nešto što je on sam radio. Zapamtila sam jednu stvar koju mi je rekao: „Radi šta želiš, samo nemoj da pušiš cigarete“. Rekao je to jer je tačno znao da ću baš to da uradim. Ma, bio je blesav, neozbiljan tip, bio je kao neki Petar Pan – kaže Ela.