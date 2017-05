Ekskluzivno u novom Hello!: Razvodi se Isidora Bjelica posle 23 godine braka

Samo tri meseca otkako je sa suprugom Nebojšom Pajkićem krajnje romantično, preko „Skajpa“, proslavila dvadeset treću godišnjicu braka, Isidora Bjelica donela je odluku da se – razvede.

Prema ekskluzivnom saznanju magazina „Hello!“, poznata spisateljica u potrazi je za sposobnim advokatom, koji će, uzme li se u obzir da je izuzetno lošeg zdravlja, u što kraćem roku okončati njen brak.

– Ja sam danas umrla. Moje srce više ne može da izdrži ovoliko bola i razočaranja. Svako moje dalje prisustvo među živima je privid – napisala je prošlog vikenda na „Tviteru“ i propisno zabrinula svoje pratioce. I tu nije kraj. „Tvitovi“ koji su usledili narednih dana daleko su intrigantniji, međutim, nije poznato imaju li oni veze sa odlukom da se razvede.

„Gej je sasvim okej, ali ne i kad je u pitanju tvoj muž“, citirala je Džeki Kolins, a potom i američku političarku Mišel Bakman: „Mislim da je moj muž gej, ali nemojte to da kažete Isusu“.

Nešto kasnije, takođe na „Tviteru“, napisala je: „Finding out your husband is gay… it’s no picnic“.

Upućeni u privatne prilike bračnog para Bjelica-Pajkić otkrivaju da Isidora poslednih meseci bez podrške supruga Nebojše vodi nadljudsku bitku sa opakom bolešću. On je, navodno, postao imun na njene probleme, pa tako na kontrole i terapije, od Herceg Novog do Skoplja, već dugo odlazi sama.