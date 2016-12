Ekskluzivno: Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem organizovala slavlje za pamćenje za drugi rođendan kćerke Une

U prijatnoj atmosferi jednog od najlepših zagrebačkih restorana, Nikolina Pišek i njen suprug Vidoje Ristović organizovali su proslavu drugog rođendana njihove kćerke Une Sofije. Dok su osmišljavali slavlje bračnom paru bilo je najvažnije da se njihovi gosti osećaju opušteno kao da su kod kuće, pa su u skladu sa tim izostali pretenciozni i pompezni detalji. Ponosna majka sama je osmislila dekoraciju koja je oslikavala interesovanja njene mlađe kćerke, a ulogu domaćina imala je i njena starija kćerka Hana Leonarda. Dobar provod nije izostao, a slavljenica je uživala jer je celog dana bila u centru pažnje.

– Nisam imala mnogo obaveza oko organizacije jer je čitava proslava bila zamišljena kao opušteno okupljanje najbližih članova porodice i prijatelja. Atmosfera je bila sjajna, gosti su se odlično zabavili, zbog čega mi je bilo veoma drago.

Šta ste poklonili kćerki?

– Nemam običaj da bilo kome kupujem poklone kojima ću fascinirati sebe ili okolinu već volim da to bude nešto što će značiti osobi kojoj je namenjeno. Tako sam Uni kupila mala ambulantna kola sa vratima koja se otvaraju, a unutra su pacijent, doktor i medicinska sestra, što je nju jako obradovalo. Poklon sam joj dala dan ranije, jer sam bila nestrpljiva da vidim njeno oduševljenje.

Ko je romantičniji, vaš suprug ili vi?

– Mislim da je Vidoje romantičniji, što je super. Malo je žena, ili bar ja poznajem mali broj takvih, čiji se muškarci godinama trude oko njih kao Vidoje oko mene. Ja sam osoba koja bi dala bubreg za najbliže, a onda kada bi trebalo da napravim nešto romantičmo za voljenu osobu, ja to propustim. Smatram da je to donekle i svojstveno ženama, jer smo mi preokupirane svakodnevnim sitnicama i imamo obavezu da vodimo računa o domaćinstvu, što muškarci uopšte ne smatraju poslom, pošto se njima čini da se odeća pegla sama ili da se ručak sam spremi. Usled briga o takvim stvarima, ponekad mi promakne da se setim da uradim nešto romantično. Upravo zbog toga jako je lepo što pored sebe imam muškarca koji se često seti da me obraduje nekom sitnicom.

Ovu godinu završili ste napuštanjem televizije, što je izazvalo veliku reakciju, kao i osnivanjem modnog brenda, smatrate li da ste napravili dobar potez?

– Za sada ta odluka se ispostavila kao dobra. Sporni intervju koji je inicirao da definitivno odlučim da napustim posao naučio me je da ne treba da dozvolim gorima od sebe da me spuste na njihov nivo, a da me kasnije pobede iskustvom.

