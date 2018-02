Džim Kurijer: Novak može da napravi niz koji će ga odvesti do vrha i sa 36 godina

Povezane vesti



Džim Kurijer, nekada prvi teniser sveta, rekao je da Novak Đoković može da ponovi uspeh Rodžera Federera i kao “veteran” bude u najboljoj formi, prenosi B92.

-Verujem da Novak može da napravi sličnu seriju koja će ga odvesti do vrha I sa 36 godina, ukoliko bude potpuno zdrav, rekao je Kurijer i dodao:

-Mogu da vidim da zbog profesionalizma i talenta bude na vrhuncu u srednjim tridesetim.

Švajcarac u Roterdamu ima priliku da se vrati na čelo karavana, prvi put posle 2012. godine.

-Federer ne bi bio previše pogođen da ne stigne do ‘broja 1’, u ovom slučaju to nema prevelikog značaju. Ne treba da iz vida izgubimo koliko je neverovatno što Rodžer igra na ovom nivou sa 36 godina. Ponovo može do prvog mesta i to će biti dokaz njegovog izuzetnog talenta, radnih navika i pametnog biranja turnira tokom čitave karijere, zaključio je Amerikanac.