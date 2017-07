Dženan Lončarević: Sve što sam stekao, stekao sam svojim radom i na to sam najponosniji

Dženan Lončarević je već deset godina na muzičkoj sceni, ali nije zvezda koja slavu stiče tabloidnim naslovima i skandaloznim ponašanjem, Svoj privatan život i svet u kome nije estradna zvezda, bružljivo čuva od očiku javnosti…

Deset godina na muzičkoj sceni nije malo, da li se sećate vašeg početka i kako je to izgledalo tada a kako sada kada na to gledate iz pozicije jednog ostvarenog muzičara?

– Nikada nisam, niti ću, zaboraviti svoje početke i uvek se osvrnem iza sebe i kažem da je sve ono što sam stekao jako bolje od onoga što sam imao.

Da li ste nekada pomislili da je sve ovo što radite pogrešno i poželeli da odustanete ili ste od samog početka jasno videli put kojim želite da idete i da li ste sada baš tamo gde ste i zamislili? – Nisam hteo da odustanem od svojih snova i izabrao sam najbolji i pravi put ka uspehu. Moj savet svima je – Nikada ne odustajte! Čak i kada je najteže! Da, ostvario sam ono što sam želeo. Napunio sam dva Sava centra, Stadion “Tašmajdan”, imam iza sebe toliko albuma i pesama a i tek ću svoju publiku obradovati novim stvarima.

Pre koncerta ste izdali pesmu “odavde do neba, nazad” da li uskoro planirate da izdate album i koliko če publika morati da čeka na to?

– U svakom trenutku mogu da izdam album. Toliko imam pripremljenih pesama. Ali album će ipak sačekati sledeću godinu. U septembru ću najverovatnije izdati singl a dok to ne bude, sa publikom se družim na letnjoj turneji.

Glavna tema pesama koje pevate jeste ta večna, bezuslovna, slobodna i neograničavajuća ljubav, prema kome je sa vaše strane takva ljubav najviše usmerena? – Prema životu, ljudima koji nas okružuju, prema svemu onome što je lepo, nebu, zelenoj travi. Prema svemu onome što se zove ljudsko.

Da li je danas teže da neko ko se ne uklapa u šablon opstane, bude prisutan i zanimljiv, ili je to vaša prednost?

– Večina njih podlegne onome što je trendi, što po meni, po pitanju muzike i nije kako treba. Jeste teško opstati zato što publika danas bira sve ono što je novo, drugačije i ne zove se muzika. Ne bih da me pojedinci shvate pogrešno, ali mi koji pevamo o ljubavi, životu, i lepim stvarima smo u manjini. Trudiću se da i dalje budem ja, i da samo takve pesme pevem – o ljubavi.

Koliko ste se vi za svo ovo vreme postojanja upoznali sa tom mračnom stranom šou biznisa i sta je to na vas ostavilo najgori utisak?

– Ako ikada neko od mojih kolega kaže da je nešto jako teško, to je laž, najiskrenije. Mi se bavimo jako lepim poslom i svi koji volimo muziku a samim tim se i bavimo poslom koji volimo, ne možemo da kažemo da je naš posao toliko težak. Svaki posao je težak, ali ima i psihički i fizički težih poslova od našeg. Svašta ima na estradi, ali kao i svaki drugi posao. Ipak nisam kompetentan da pričam o svemu tome jer ja samo pevam i uživam u svojoj muzici.

Šta je to čega ćete se čitavog života sećati sa osmehom na licu a da je vezano za vaš profesionalni život?

– Sve ono što mi se ikada desilo. Sećaću se svih onih stepenica koje sam prešao, tj svakog stepenika na koji sam zakoračio, od nultog do onog do kog sam sada došao. Stepenik po stepenik. Sve ono što sam stekao, stekao sam svojim radom i na to sam najponosniji. Na sve pesme, koncerte, nastupe, druženja sa publikom.

Da li i u kojoj meri vaše pesme oslikavaju vaš život i da li je svaka pesma pre nego što je otpevana i proživljena?

– Definitivno proživljena. Ne može biti svaka ali detalji iz mnogih pesama sigurno pogađaju svakog od nas. Jedan sam od onih koji prvo pročita tekst, zatvori oči, zamislim celu situaciju i onda otpevam pesmu. Tako pevam pesme i na nastupima, punom emocijom, kako bih je na najbolji mogući način predstavio publici.