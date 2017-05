Duško Tošić mora na celibat: Sa Jelenom u krevet, ali tek posle osvojene titule!

Duško Tošić i Jelena Karleuša odlučili su da poslušaju savet jednog navijača Bešiktaša i uzdrže se od seksa dok taj klub u Turskoj ne odbrani titulu.

Šaljiv tvit koji je dobila iz Turske Jelena je pre dva dana podelila sa svojim fanovima, a ta vest bila je jedna od najčitanijih u Turskoj.

– Jelena, molim te, bez seksa sa Tošićem tri nedelje! Bešiktaš mora da bude prvi. Posle tri nedelje, spavaj s njim svaki dan – glasi tvit.

@karleusastar jelena please dont sex with Tosic in 3 weaks,after 3 weaks you can do it everydays.please Besiktas must be CHAMPION..!!!

