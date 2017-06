Duška Vučinić: Nikada nisam otišla na botoks i ostalo što se radi, jer se jezivo bojim igle!

Tokom trinaest godina, koliko gledaoce “Radio-televizije Srbije” izveštava sa “Eurosonga”, televizijska novinarka, autorka i šef Službe za odnose sa javnošću na „Javnom servisu“ Duška Vučinić-Lučić prošla je kroz različite situacije. Od slavljeničke euforije, pre deset godina u Helsinkiju, do surovih komentara na račun naših predstavnika, srpskog tima, pa i njenog komentatorskog posla. Pored podrške kolega, najznačajnija joj je ona koju dobija od porodice, emotivnog partnera Čede Jovanovića i osamnaestogodišnjeg sina Alekse, koga je dobila u braku sa Srđanom Lučićem.

Duška kaže da joj kritika na njen račun više godi nego što je uznemirava.

– Ne čitam i ne pratim šta se o meni piše, ali mi bliski ljudi uz osmeh ponešto prenesu. Ima tu raznih duhovitih komentara i slika, i to je potpuno u redu, meni je to simpatično. Naravno da nije prijatno kada čujete nešto maliciozno i kada vam kopaju po privatnom životu, ali ove godine toga nije bilo. U jednom trenutku pomislila sam da sam bila predosadna, ali sam se prisetila nekih komentara i shvatila da ipak nisam – kroz osmeh kaže poznato lice „Javnog servisa“, koja godinama ne menja izgled. Iako će za nekoliko dana slaviti punoletstvo sina jedinca, izgleda gotovo identično kao na početku karijere, ali ne opterećuje se time.

– Sramota je da kažem da nikada nisam ušla u teretanu. Vrlo sam lenja za te aktivnosti, iako imam viška energije i svako bi mi to preporučio. U mladosti sam trenirala skijanje i košarku, i verovatno sam tada izdefinisala izgled. Izbegavam da vozim kola, idem peške gde god mogu i ne koristim lift, i to je u kombinaciji sa stresnim poslom i životom kakav danas svi živimo moja rekreacija. Nikada nisam otišla na botoks i ostalo što se radi jer se jezivo bojim igle. Na meni je sve moje, pa dokle izdrži. Ne plašim se starenja, svesna sam koliko se menjam, ima tu i nekih bora i malo opuštanja, ali ne paničim.

Okrepljenje od napornih poslovnih izazova pronalazi u porodičnoj oazi u kojoj uživa sa partnerom, sinom i jorkširskim terijerom Lolitom, a dragoceno slobodno vreme rado provodi u društvu prijatelja, kumova i roditelja.

– Imam divnu porodicu koju ljubomorno čuvam, to je moja oaza mira. Volim svoj dom, ali nisam tip koji trči kući da zavije sarmicu i tome slično, iako imam dara za kuvanje. Radim sve takozvane ženske poslove, ali mi smo u kući dosta dobro organizovani i raspoređujemo poslove, ali ću radije svoje momke, porodicu i prijatelje povući u neki drugi ambijent, u prirodu, da uživamo van kuće. Volim da povremeno odem sa prijateljima u dobru kafanu, popijem čašu crnog vina, možda dve, uz lepu muziku i raspoloženje – ozarenog lica kaže simpatična Beograđanka i za kraj otkriva svoju životnu misiju.

– Volim da usrećim drage ljude i da učinim sebi život lepšim. To je verovatno neka moja misija, prosto da animiram ljude. To radim i privatno i u poslu. Najbitnije je da shvatimo jednu stvar, koju sam naučila još u detinjstvu – imaš samo jedan život i nemaš reprizu, zato pred kakve god izazove da te stavi, moraš da se boriš i za sebe i za one koje voliš. To je ono što te čini najbogatijim čovekom na svetu.