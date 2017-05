Dragana Mirković: Toni je operisao aneurizmu, a ja tek sada ne mogu da prestanem da plačem

Iza jedne od najvećih muzičkih zvezda u regionu Dragane Mirković je težak i stresan period. Naime, njenom suprugu Toniju Bijeliću nedavno je dijagnostifikovana aneurizma na mozgu zbog čega je on hitno operisan.

Dragana je gostujući u emisiji ”Amidži šou” koja se emituje na TV Pink progovorila o ovom teškom periodu i otkrila da je tada bila najjača, dok tek sada, kada je sve prošlo, ima potrebu da se ”isprazni” i plače bez prestanka.

– Iskreno, moram da kažem da je to bio najteži period u mom životu. Teško sam mogla da prihvatim da mladom čoveku to može odjendnom da se dogodi, Radi se o aneurizmi na mozgu, na svu sreću na vreme je otkriveno i operacija je prošla kako treba. Sada je sve u redu, on je kući oporavlja se. Izgurali smo, to je najvažnije, zahvaljujem se onima koji su bili uz nas, tu su Aco Pejović i njegova žena Biljana koji su mi mnogo pomogli svojim savetima budući da je i ona imala takvu operaciju, samo je njen slučaj bio teži – rekla je Dragana i dodala:

– On je u januaru dobio upalu pluća. Bukvalno je zaglavio u bolnici zbog toga. Međutim, to je na kraju tako i trebalo da bude jer su mu tako i otkrili postojanje aneurizme. Međutim, neverovatno je to kako sam u tim trenucima kada mi je bilo najteže bila najjača, radila sam, snimala Pinkove zvezde. A sada bi mogla da se rasplačem odmah, valjda imam potrebu da se ispraznim – kaže pevačica.