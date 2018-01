Dragana Mirković: Ovu proslavu ću pamtiti dok sam živa!

Folk zvezda Dragana Mirković proslavila je 50. rođendan spektakularnom žurkom u bečkom hotelu „Ric Karlton“ na kojoj je okupila porodicu, prijatelje, kolege, ali i brojne predstavnike austrijske elite.

Slavljenica je uživala u proslavi koju je za nju priredio njen suprug Toni Bijelić, koji je želeo da jubilarni rođendan njegove supruge bude nezaboravan.

– Tonijeva želja bila je da se ova žurka organizuje kako on smatra da jedan takav jubilej zaslužuje, a moje je bilo da uživam u danu, okružena dragim ljudima. Hvala svima koji su došli i ulepšali mi dan, ovu proslavu ću pamtiti dok sam živa – rekla je Dragana koja je osim lepih želja dobila i brojne poklone.



– Najpre sam, odmah po buđenju, dok sam silazila u dnevnu sobu, dobila divan poklon od dece. Marko je sedeo za klavirom a Manuela je uzela gitaru, i dočekali su me svirajući moju pesmu „Nešto lepo“, što me je ganulo do suza – podelila je utiske pevačica.

Dragana kojoj je usledio dan pun lepih emocija i poklona, pa je od Ane Bekute dobila ikonu Belog Anđela, Hoze Felisijano, koji je doputovao specijalno zbog njenog rođendana iz Amerike napisao je i izveo specijalnu pesmu posvećenu Dragani, od predstavnika Mercedesa za Nemačku na poklon je dobila automobil „Meklaren SLR“, vredan 350.000 evra, sa personalizovanim tablicama na kojima piše „DM 50“, dok joj je Zdravko Čolić, koji zbog obaveza nije mogao da prisustvuje slavlju, poslao ogroman buket ruža sa čestitkom. Ipak, ono što sve interesuje je šta je dobila od supruga Tonija.

– Sve što je bilo na meni i oko mene toga dana poklon je od njega, ali najveći poklon je 19 godina bezrezervne ljubavi, pažnje i podrške. To je jedino što mi treba i za sve buduće rođendane – rekla je folk zvezda koja je sve vreme slavlja igrala i pevala ne skidajući osmeh sa lica.

Među gostima su bili, osim Draganine porodice, i njene kolege Hoze Felisijano, Ana Bekuta, Boban Rajović, Daniel Đokić, Dimi, dizajner Bata Spasojević čiju je unikatnu haljinu Dragana nosila tokom većeg dela dana, ali i čelni ljudi uprave grada Beča, austrijske policije, istaknuti političari kao i neki od najuspešnijih biznismena iz Austrije i Nemačke.