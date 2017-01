Dragana Mirković otkrila da je suprug celokupno bogatstvo prepisao njoj

Dragana Mirković nikada nije krila od javnosti da je njen brak sa Tonijem Bijelićem ostvarenje njenih snova i da uživa u braku.

Očigledno je da je međusobno poverenje supružnika ogromno, pa je verovatno zbog toga, kako je Dragana ispričala, Toni odlučio da celokupnu imovinu prepiše njoj.

– Toni i ja volimo se danas koliko i prvog dana. Za njega je žena svetinja. On je svestan koliko sam rizikovala zbog karijere i svega ostalog kada sam pristala da se preselim u Beč i udam se za njega. Imamo divan brak i divnu decu. Sve to njega ispunjava i on je zbog svega što je doživeo i dobio od mene rešio da prepiše ono što poseduje na moje ime – rekla je Dragana u emisiji “Amidži šou”.

Supružnici žive u veoma raskošnoj i luksuznoj vili u Beču koja poseduje bazen i mnogo dragocenosti. Poseduju i firmu za prodaju automobila, vozni park, dvorac i televiziju.