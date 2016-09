Dragana Mirković na auto reliju sa svetskim biznismenima (foto)



Muzička zvezda Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić i ove godine bili su deo prestižne evropske auto-trke “The Challenge”, koja je održana pod pokroviteljstvom holandske kraljevske porodice.

Više od šezdeset ekipa iz čitave Evrope vozilo je rutu koja je krenula iz Amsterdama, preko Drezdena i Bukurešta, do Beograda i Beča, a naša poznata pevačica i njen bračni saputnik bili su zaduženi za doček učesnika u Srbiji i Austriji.

Među učesnicima trke bili su i neki od najuglednijih svetskih biznismena, kao što su Sjoerd van Stokkum i Frans van Haren, ali i Ronald Bussink, koji je posle odličnog provoda u Srbiji odlučio da svoje poslovanje proširi i na našu zemlju.

– Za razliku od prošle godine, kada su učesnici trke “The Challenge” samo prošli kroz našu zemlju, Toniju i meni ovog puta misija je bila da ih zadržimo i pokažemo im mnoge lepote Srbije. Nažalost, ja sam morala ranije da odem u Beč jer su Marko i Manuela polazili u školu, ali im je zato moj suprug bio odličan domaćin. Prvo ih je ugostio u Požarevcu i pokazao im televiziju “DM Sat”, a potom ih je u Beogradu vodio na večeru i noćni provod, kojim su toliko bili oduševljeni da su po dolasku u Beč svi prvo prilazili meni i govorili mi kako im je Toni priredio najbolji provod. U Beogradu su prespavali u hotelu “Metropol”, a zahvalni smo i Vladi Srbije koja je obezbedila policijsku pratnju za učesnike – počinje priču Dragana.



– U Beču je bilo finale trke, gde sam ja učesnicima organizovala doček. Kao svake godine prvo smo otišli na večeru, a potom i u jedan noćni klub. Na insistiranje naših prijatelja koji vole moju muziku te noći u klubu vrtele su se i moje pesme, a nekoliko spotova pušteno je na video-bimu. Toni i ja dobili smo pehar zbog podrške organizaciji, ali najveća satisfakcija nam je to što su svi iz Srbije poneli najlepše uspomene.

Dok sumira utiske Dragana se sa suprugom priprema za proslavu šesnaeste godišnjice braka i tvrdi da joj je najveći životni poklon – zasnivanje porodice.

– Toni i ja krajem septembra obeležićemo godišnjicu braka na intiman način kako obično i činimo, velike žurke pravimo samo kada je reč o jubilejima. Osnivanje porodice i rođenje dece nešto je najlepše što mi se dogodilo u životu. Marko sada ima petnaest i po, a Manuela četrnaest godina. Veoma sam ponosna na to što su normalna deca, potpuno rasterećena zanimanjima i uspesima svojih roditelja, žive jedan običan život kao svi njihovi vršnjaci. Odlični su učenici, a pošto je u Austriji nešto drugačiji sistem školovanja, već su završili gimanaziju i upisali ekonomsku akademiju, Marko prošle, a Manuela ove godine – priča Dragana, koja će ove sezone biti član žirija takmičenja “Pinkove zvezde”.



– Moj najveći motiv za učešće u tom takmičenju bio je taj što već dugo želim da se na našim prostorima pojavi jedna velika zvezda, a ako budem imala sreće da učestvujem u njenom stvaranju, to će za mene biti najveća satisfakcija. S druge stvare, nisam sigurna da će mi prijati da budem u centru medijske pažnje, jer to nisam volela ni na početku karijere, a naročito mi ne prija sada kada sam davno ostvarila sve poslovne ambicije i kada mi je porodica na prvom mestu. Ali drago mi je što ću biti u zanimljivom društvu i verujem da ću se odlično družiti sa ostalim članovima žirija.