Dragana Mirković: Moja sreća je što sam mogla da pomognem onima kojima je bilo potrebno

Jedna od najpopularnijih pevačica srpske estrade, Dragana Mirković, danas proslavlja 50. rođendan, a njena životna priča više je nego uzbudljiva.

Dragana je rođena u malom selu Kasidolu, nadomak Požarevca, u četvoročlanoj porodici koju su činili mama, tata i sestra Dušica, a sa njima su živeli i baka i deka.

Kada je imala samo godinu dana, lekari su primetili da ima iščašene kukove. Previđali su da će imati jednu nogu kraću, a do druge godine je bila u bolnicama, na operacijama i u gipsu. Zbog toga je sve do tinejdžerskih dana imala košmare.

– Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dete koje neće moći lepo da hoda. Naš stari kum joj je rekao: “Nemoj da plačeš, to dete će biti nešto posebno.“ Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. To je veliki greh prema deci što nisu s majkom dok leže u bolnici bespomoćna. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dana – ispričala je Dragana Mirković svojevremeno za “Blic puls“.

Od malih nogu je volela muziku, a brzo se pročulo da u Kasidolu postoji “čudo od deteta”. U njenu kuću došli su čelni ljudi “Diskosa“ sa predlogom da snimi ploču. Međutim, njen otac bio je šokiran tim predlogom, jer tada još nije završila školu.

Draganina karijera krenula je uzlaznom putanjom, uspesi su počeli da se nižu, pa je vanredno završila trgovačku školu u Bosni.

Čoveka svog života, supruga Tonija Bijelića, Dragana je upoznala u Beču, i to preko organizatora svog tamošnjeg koncerta.

Dogodila im se ljubav na prvi pogled, a nakon godinu i po dana platonske ljubavi, Dragana je spakovala kofere, doletela u Beč kod Tonija i ostala zauvek.

Zaprosio ju je u kolima, dok su na semaforu čekali da se upali zeleno sveto, a kako je Dragana sama otkrila bio je četvrti muškarac u njenom životu.

– Kada sam ga upoznala, bila sam spremna da bez imalo razmišljanja sve ostavim iza sebe samo da budem s njim. Kupidon me nije pogodio svojom najjačom strelom, nego me je rasturio. Imala sam 30 punih godina, 32 kad sam se udala. Nije bila u pitanju zaljubljenost, nego prava, iskrena, duboka ljubav. U Toniju sam videla svoju sreću, shvatila da mi je toliko sličan po razmišljanju o životu, ljubavi prema ljudima, jednostavno bio je to čovek za mene, ispričala je Dragana Mirković za naš magazin.

Venčali su se posle mesec dana, a zatim dobili sina Marka i ćerku Manuelu.

Iako je stekla veliko bogatstvo i živi u izobilju, Dragana je uvek isticala da joj materijalni status nije važan.

– Imam sve u životu, a pritom ne mislim na materijalno. Prvo sam sve sama stvorila. Eto, tako je ispalo. Imala sam sreće. Pomogla sam i svojim roditeljima i familiji kome je nešto trebalo i prijateljima i mnogim nepoznatim ljudima sam pomogla, i to je moja velika sreća. Srećna sam što mogu da dam. Prvo, dobila sam porodicu. Dobila sam muža. Nisam ga tražila, jednostavno se tako dogodilo. Toni Bjelić je apsolutno moja druga polovina. Vrlo je staložen, dobar čovek, pošten, vredan… Dobila sam dvoje divne žive i zdrave dece – ispričala nam je tada Dragana i dodala:

A post shared by Dragana Mirković (@dragana_mirkovic) on Mar 12, 2016 at 11:58am PST

– Ali ne moraš imati milione da bi bio srećan. Ja sam sa Tonijem bila srećna i pre nego što smo stvorili ovo što sada imamo. Toni je živeo u stanu, kao i svaki momak. On je uvek imao najjači auto u gradu, i to je ono što je tada slobodnog momka interesovalo. Onda smo i mi živeli u tom stanu kada sam se udala dok nismo kupili kuću. On stvarno ima talenat za biznis, a ja nisam poslovna žena, više sam umetnička duša. I ja sam imala teške trenutke u životu i padove. Govorim o devedesetima. Mlada devojka, nisam imala ničiju pomoć, a održavala sam toliko porodica. Ja sama! To je trajalo – otkrila je Dragana.