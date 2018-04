Dragana Mirković: Meni je Nataša Bekvalac jako draga prijateljica, stvarno mi je beskrajno žao

Folk zvezda Dragana Mirković šokirana je vešću da je njenu koleginicu pretukao suprug Luka Lazukić.

Ona je istakla da joj je žao što se dogodilo Nataši, ali je priznala i to da bi volela da se ona i njen suprug pomire, ukoliko je to moguće, zbog njihove ćerke Katje.

– To ne treba da se dešava nikome. To je jedina poruka koju mogu poslati. Meni je prvenstveno žao što se to desilo Nataši. Meni je Nataša Bekvalac jako draga prijateljica, jedna izuzetno divna i lepa žena, stvarno mi je beskrajno žao. Sa druge strane, najviše bih volela prvo da se to nije dogodilo, ne znam kompletnu istinu, sad mi je neprijatno da govorim o tome… Šta god da se dogodilo ili da se nije dogodilo, pošto imaju tek rođenu bebicu, bilo bi idealno da sve bude u redu i da budu zajedno, jer znam da je to bila velika ljubav. Stvarno je ovo šok – izjavila je Mirkovićeva za “IDJTV”.