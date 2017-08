Dragana Mirković: Jelena Karleuša je neko ko se pokazao kao moj prijatelj kada mi je bilo teško

Iako je decenijama na muzičkoj sceni, Dragana Mirković privatno se ne druži sa velikim brojem pevača. Pevačica se privatno viđa sa svega nekoliko kolega, među kojima je i Jelena Karleuša sa kojom ima iskren i prisan odnos.

Međutim, Dragana je i o Jeleni retko pričala, a ovaj put je objasnila šta zaista misli o njoj, a otkrila je i pravi razlog iz kog je toliko poštuje.

– Jelena Karleuša je neko ko se stvarno pokazao kao moj prijatelj kad mi je bilo mnogo teško, kad sam imala, baš, tako neke nameštene, plaćene napade po novinama… Oduzimanje dvorca jer dugujem nešto… Ne umem ni da prepričam, toliko je to nebulozno od početka do kraja! – počela je Dragana.

– Znaš ko se javno oglasio?! Ne to da me brani, da li ja imam dvorac ili ne. To ni meni ne znači, a kamoli njoj, nego da pokaže koliko je to namešteno i ružno. Jelena Karleuša! Ona je pokazala da je stvarno dobar čovek. Ljudi koji misle o njoj nešto drugo…ljudi nju ne poznaju. Ona čak sebe predstavlja u drugom svetlu, jer je to njen način borbe protiv loših i zlih ljudi. Ja tako ne umem da se borim, ja se borim osmehom, a ona ne. Ona se bori ponosno, junački. Ja to i da hoću, ne umem – iskreno je rekla Dragana.