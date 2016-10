Dragana Mirković: Istina je jedna – moja deca nisu zvezde tabloida!

Kada kažete Dragana Mirković, prvo pomislite na decenijske hitove koji su obeležili devedesete i dvehiljadite, raskošan glas i skromnost, ali i na veliko bogatsvo, luksuz i uspeh. Jedna od najvećih srpskih muzičkih zvezda svih vremena prihvatila je poziv porodice Mitrović da učestvuje u trećoj sezoni Pinkovih zvezda, što je obradovalo ogromni broj njenih fanova budući da u proteklih petnaest godina nemaju priliku da je gledaju na televizijama sa nacionalnim frekvencijama jer živi u Beču, gde je sa suprugom Tonijem i decom Markom i Manuelom pronašla svoj mir.

U ekskluzivnom razgovoru za Svet, Dragana konačno stavlja tačku na brojna nagađanja o njoj, njenoj karijeri, odnosu koji ima sa kolegama i ostalim velikim zvezdama, govori o planovima koje ima za budućnost i obećava da neće razočarati sve one koji jedva čekaju da je vide u crvenoj stolici.

Vaši fanovi srećni su što ćete sad svake nedelje biti na Pinku, ali brinu se da ste previše osetljivi za jedan takav šou.

– Moram da kažem da sam prihvatila da budem deo žirija isključivo zbog fanova jer je velika većina želela da me viđa na televiziji. I sami znate da ja to izbegavam, kao što izbegavam svaku vrstu medijskog eksponiranja budući da nemam neke velike ambicije jer sam gotovo sve u svojoj karijeri ostvarila. Zašto bih se forsirala i dovodila sebe u bilo kakav centar pažnje? To nisam volela ni kad sam bila u dvadesetim. Moji fanovi znaju da mi smeta medijska pažnja, a sada ću je imati i previše, i zato se brinu za mene, odnosno brinu se kako ću ja sve to podneti. Mene boli svaka laž, svaka rečenica iščupana iz konteksta i veoma je verovatno da ja preterujem u tome, ali jednostavno sam takva. Smatram da imam prava da se borim da u očima ljudi ostanem onakva kakva jesam i kakva sam uvek bila.”

Da li je istina da ste tražili privatni avion da vas vozi na svako snimanje?

– To je neko izmislio. Uvek možete kontaktirati ljude iz Pinkove produkcije i oni će vam reći da ne da ništa nisam tražila, nego da nisam čak ni pitala ko je sa mnom u žiriju. Mene niko ne može da animira i kupi da uradim nešto. Nemam čak ni honorar jer bih se u tom slučaju osećala kupljeno. Ovako sam potpuno slobodna i niko ne može ni na koji način da me uslovljava. Jeste mi nuđen privatni avion, ali to sam odbila jer ja imam svoj avion, a to je moj auto. Volela bih da razgovaraš sa ljudima sa kojima ja svakodnevno komuniciram, da ti kažu da je moja rajder lista jedna negazirana voda, da nikad nikoga ne uslovljavam…

Kakvi su vaši odnosi sa Sekom Aleksić? – Mi smo u veoma korektnim odnosima. Moram da priznam jednu stvar − ispala sam veoma naivna, i to ne u odnosu na Seku Aleksić, već u odnosu na vas novinare koji ste mi preneli tu priču. Ono što je, nakon svega, najbitnije jeste da nas dve jedna o drugoj nikada nismo rekle ružnu reč. To je dokaz koliko ta osoba ne misli loše o meni. I mnogo mi je drago što je postala majka i ovog prilikom joj čestitam na tome.

Kada ste dali intervju za Svet pre nekoliko meseci, rekli ste da ste ponosni što vaša deca nisu medijske ličnosti, a to su neke kolege iskoristile kako bi vas obračunale sa Brenom i Cecom.

– Pa da. A ja samo nekoliko dana pre toga kažem u Exkluzivu da obožavam Brenine sinove i da su divni momci. Uostalom, ja nikoga ne moram da prozivam, istina je jedna – moja deca nisu zvezde tabloida. E sad, ko se oseća prozvanim u toj mojoj rečenici sam je kriv. Zaista nemam veze sa tim. Niti zameram roditeljima čija deca jesu. To su sve njihovi životni izbori i ja svačije životne izbore poštujem.

Vaš suprug bavi se biznisom u raznim granama. Pročitao sam vašu izjavu Srećna sam što prodajem automobile mojim kolegama.

– Automobil majbah kupe, koji je Tonijev proizvod, kupuju biznismeni i ljudi koji nemaju veze sa estradom. A Toni i ja mojim kolegama pomažemo da dođu do nekih drugih automobila, to nisu naša kola. Mi smo na neki način posrednici koji su tu da pomognu kome treba.

Kažite mi, da li vas pogađaju komentari Saše Vidića?

– Neka je živ i zdrav i neka uživa u svom životu. Od srca mu želim da bude ispunjen i srećan kao Dragana Mirković. Niti me pogađa niti me nervira, maksimalno me zasmejava. Zamisli da takav čovek mene nahvali? Pa ja bih odmah znala da imam neki problem u životu. Mene on ne može da voli ovakvu kakva jesam. Nisam sponzoruša, nemam silikone, nisam anoreksična, nisam skandalozna. Kako da me voli onda? Evo, javno ga molim da me pljuje jer onda znam da je sve u redu i da je sve na svom mestu.

Da li snimate novi album, hoće li uskoro ponovo koncert u Areni?

– Pripremam novi CD. Malo kasnim, naravno, zbog svih ovih obaveza. Ali svakako će album biti do kraja godine, to su mi planovi. Što se koncerata tiče, o tome još ne razmišljam jer ne želim da se opterećujem. Želim da uživam u svakom segmentu svog života, želim da mi se koncert dogodi spontano, kao što se dogodio 2014.

Kakve će biti nove pesme, hoćete li pratiti nove trendove ili ćete ostati dosledni folk muzici?

– Ja sam svakako svoj na svome. Tokom karijere pokazala sam da mogu da se snađem u mnogim žanrovima i ako sam mogla da imam CD na engleskom, to znači da plivam u svim vodama. Ipak, prvenstveno sam pevač narodne muzike, i to je ono što moja publika najviše voli. Najbitnije je da su pesme kvalitetne i da su hitovi. A toga će biti, obećavam.