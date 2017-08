Dragana Mićalović: Život je surov i ja ga prihvatam i volim takvog

Za mladu glumicu Draganu Mićalović se može reći da je za svojih dvadeset šest godina dosta uradila na poslovnom planu.

Iako tvrdi da nije svesna toga, činjenica je da je za jedanaest godina, od kada se preselila iz rodnog Leskovca u Beograd, igrala u serijama ”Nepobedivo srce”, “Zvezdara”, “Santa Maria della Salute” i “Sinđelići”, kao i u filmu “Zona Zamfirova – drugi deo”.

Razgovor sa lepom glumicom nije mogao da prođe a da ne spomenemo popularnu sestru Slobodu Mićalović Ćetković.

– Boba je ponosno na mene zato što sam sve do sada u karijeri uradila sama, a meni to znači mnogo više nego bilo šta. Ja sam se spremala za FDU, ali me iz prve nisu primili, tako da posle više nisam probala. Završila sam menadžment u kulturi i medijima i išla sam po raznoraznim kastinzima. Negde su me odbijali, ali negde i prihvatili. Valjda Bog za sve nas ima neke planove pa tako i za mene. Što bi rekao pre neki dan divni glumac Nebojša Glogovac: “Talenat i dar vam ne može niko oduzeti”.

Sa Slobodom je imala priliku da igra u Šotrinim serijama “Nepobedivo srce” i “Santa Maria della Salute”. Kaže da bi volela da snimi još neki projekat, upravo sa njenom Bobom.

– Često sam išla sa njom na njena snimanja i posmatrala je na setu. Mislim da svaki mladi glumac samo može da poželi da ima kolegu pored sebe kao što je ona. Zaista sve učini da pomogne mladom glumcu na snimanju – ističe Dragana Mićalović koja je ovim pokazala da je njena sestra ujedno i sjajan čovek kao i kolega.

Ističe da je u poslednjih godinu dana imala puno posla i ne seća se kako izgleda jedan slobodan dan. Međutim, kad god ugrabi malo slobodnog vremena, voli da pročita dobru knjigu. Naravno, tu je i još jedno nezaobilazno mesto za izlazak – Skadarlija.

– U ovom beogradskom kutku imam svoj restoran – “Dva jelena”. To je restoran koji još uvek drži pravi duh stare beogradske Skadarlije i u kome dekice, koje volim najviše na svetu i koji me zovu jagnje, sviraju tamburice. To su ljudi koji sviraju već 40 godina i koji su prepuni zanimljivih priča. Volim sa njima da pričam, pogotovo sa čika Brankom, kontrabasistom. Znam mnogo starogradskih pesama i najčešće volim da zapevam “Ne kuni me, ne ruži me, majko”. Imam neki specifičan način pevanja te pesme koji mi se dopada. Naravno, tu su i moje omiljene pesme “Vranjanka” i “Ciganine, ti što sviraš”. Često sa mojim najboljim drugom Stefanom Radonjićem, koji je takođe glumac, odem u “Dva jelena” i naručimo sve što je pohovano. Sednemo i zapevamo u pratnji tamburica naše omiljene pesme.

Glumica nam otkriva i da je veliki ljubitelj sporta i da voli da trenira u teretani. Obično radi vežbe za oblikovanje tela, jer su joj potrebne zbog dobre kondicije, ali i da, kako kaže, “isprazni sebe”.

– U teretani izbacujem neku negativnu energiju koje sam se nakupila. Često vozim i rolere po šetalištu 25. maj. Sada sam na intenzivnijoj turneji po Srbiji i van nje sa predstavom “Kafana Balkan”. Postala sam i zaštitno lice jedne kozmetičke kuće, a i u pregovorima sam za novu seriju. Naravno, sa nestrpljenjem čekam i snimanje nastavka “Sinđelića”, koji neće biti pre decembra.

– Jedva čekam da gledam seriju “Nemanjići – rađanje kraljevine” u kojoj igraju i Vojin i Boba. Vojin mi je već nešto pokazivao i ja sam presrećna zbog njega. Vojin poslednjih godina zaista pokazuje koliko je napredovao i koliko je postao veliki glumac. Smatram da će ulogom Stefana Prvovenčanog zaista napraviti ogroman uspeh – priča Dragana. Na pitanje ko je po njoj bolji glumac, sestra ili zet, kroz smeh odgovara:

– Uh, ne mogu na to pitanje da odgovorim. Ona je najbolja glumica, a on najbolji glumac.

Dete u duši

– Sebe smatram i dalje velikim detetom. To je taj sanjar koji me drži u duši i u dečjem svetu u kome je sve lepo, šareno, puno ljubavi i nema bola. Ali život uopšte nije takav, već je surov i ja ga prihvatam i volim takvog, međutim kada odem u svoj svet, tih sat vremena u toku dana sve je lepo – priča Dragana.