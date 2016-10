Dragana Mićalović otkrila šta je za nju najveći kompliment

Mlada glumica Dragana Mićalović kaže da isko su fizički slične između nje i slavnije sestre Slobode postoje i brojne razlike.

– Drugačijeg smo temperamenta, ali smo obe veoma emotivne, samo što to ne ispoljavamo na isti način. Slobodi sam zahvalna jer mi je dala mnogo korisnih saveta, a neki su joj vodilja u životu i karijeri, a to je da su biti priznat i biti poznat su dve različite stvari. Dok stojiš čvrsto na zemlji i dok ostaneš čovek, tad si uspešan. I to jeste tako. Danas svako može da bude u medijima, ali malo ko ostane i bude cenjen zbog onoga što jeste. Od jedne novinarke dobila sam kompliment da smo sestra i ja jedne od retkih na javnoj sceni koje su obučene, nemamo skandale i ne pravimo od sebe cirkus. Najveće zadovoljstvo je kada čujem da neko kaže da sam vaspitana – rekla je Dragana u izjavi za Novosti.



Inače, Dragana će uskoro u seriji “Santa Maria della salute” stati pred kamere sa svojim zetom Vojinom Ćetkovićem.

U ostvarenju režisera Zdravka Šotre igraće kraljicu Nataliju Obrenović, dok suprug njene sestre Slobode tumači lik velikog srpskog pesnika Laze Kostića, po čijoj pesmi je nazvana serija, a emitovanje se očekuje sledeće godine na RTS.

– Reč je o epizodnoj ulozi, igram kraljicu Nataliju iz vremena kada je imala 19 godina i drago mi je što mi je Zdravko Šotra dodelio baš ovu ulogu. Imam veliku tremu i odgovornost što ću se pojaviti u istoj sceni sa Vojinom, ali poznavajući ga, znam da će me opustiti i posavetovati šta i kako treba da radim. Dogovorili smo se da mi nekoliko dana pre toga pomogne oko uloge i da određene smernice.