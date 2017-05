Dragana Mićalović: Nisam od onih devojaka koje preuzimaju inicijativu i jure momke

Lepa glumica Dragana Mićalović, sestra Slobode Mićalović ispričala je da priželjkuje svadbena zvona, ali ne želi ništa da planira da se ne bi izjalovilo. Draganin problem je i to što puno radi, pa nema mnogo vremena za ljubav.

– Nadam se da će mi se svadba i venčanje desiti u nekom normalnom životnom dobu. Trenutno nema s kim to da se ostvari, a i lepo ljudi kažu: mi planiramo, a Bog se smeje. Takve stvari se ne planiraju, one se dese kad treba – kaže glumica.

Ona dodaje da previše radi, pa nema prilike da upozna muškarca svog života.

– Da sam zaljubljena, verovatno bih sa svima podelila to stanje i rekla da sam srećna u tom smislu. Ja nemam kad da sretnem muškarca jer snimam dnevno po 13-14 sati – priča Dragana, koja u vezi inicijativu prepušta “jačem polu”:

– Nisam od onih devojaka koje preuzimaju inicijativu i jure momke. Kad bude trebalo da se pojavi onaj pravi, to će se desiti. Sad sam okupirana karijerom i to me čini srećnom.

Malo je zabrinjava to što se, kako neki veruju, muškarci plaše uspešnih dama. – Prijateljice koje su uspešne u poslu rekle su mi da se muškarci plaše ostvarenih žena. Možda je i to razlog što ne mogu da nađem dečka – iskrena je Mićalovićeva.

I u njenoj porodici svi navijaju da se zvezda serije “Sinđelići” što pre skrasi.

– Mama me teši kad me spajaju sa muškarcima sa kojima nisam u vezi. Ja znam da se iznerviram, naljutim, nekad budem i povređena. A ona mi uvek kaže da je sve dobro dok me povezuju sa mladim i zgodnim muškarcima – zaključuje glumica u razgovoru za Informer.