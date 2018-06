Dragana Mićalović: Nije što su moji, ali Vojin i Sloboda su za svaku preporuku

Povezane vesti



Američka medicinska drama E. R. (Emergency Room), pre četiri godine dobila je srpsku verziju, koja je oduševila gledaoce. Zato se u “kuhinji” “Emoušn” produkcije trenutno “krčka” novih 60 epizoda zanimljive priče o svakodnevici lekara zaposlenih u Urgentnom centru. U nastavku priče videćemo i neka nova lica, a jedno od njih biće glumica Dragana Mićalović.

Ova 27-godišnja Leskovčanka prvi put je pokazala talenat u tinejdžerskom formatu “Priđi bliže”, posle čega su uloge počele da se nižu. U “Nepobedivom srcu”, TV seriji rađenoj po motivima istoimenog romana Mir-Jam, kao ludo zaljubljena gimnazijalka Anđa prikazala je svoju romantičnu stranu, dok je u “Zvezdari” tumačila lik narcisoidne Dane. Imala je priliku da sarađuje sa rediteljem Zdravkom Šotrom i da u seriji Santa Maria della Salute uđe u kožu kraljice Natalije, kao i da postane deo urbanih priča. Iako je epoha njena velika ljubav, najveću pažnju publike privukla je rolama u komediji “Sinđelići” i hit rimejku argentinske telenovele Graduados – “Istine i laži”, a uskoro ćemo je gledati kao buntovnu Petru.

A post shared by Sloboda i Dragana Mićalović (@sloboda_dragana_micalovic) on Dec 22, 2017 at 4:24am PST





– Moj lik će biti novi u nastavku “Urgentnog centra”, a reč je o devojci koja je došla u medicinsku ustanovu kako bi realizovala sate prinudnog rada, pošto je kažnjena. Moglo bi se reći da je delinkvent, ali na poslu nije problematična i trudi se da sve što se od nje zahteva uradi kako treba. Njen najveći problem su autoriteti, koje niti voli niti poštuje – priča Mićalovićeva.

Kakav je vaš odnos sa autoritetima?

– Trudim se da ih ne tražim u ljudima, već da uvažavam nečiju funkciju. Smatram da autoriteti ne postoje, već samo poštovanje prema određenim osobama koje svojim ponašanjem i stavom daju do znanja kakav treba da bude vaš odnos. Zbog toga ova uloga nema apsolutno nikakve veze sa mnom privatno.

Sa kojim karakterom iz originalnog formata biste uporedili Petru?

– Ona je kombinacija nekoliko likova iz drame E. R. Serija “Urgentni centar” je prilagođena našem podneblju i mentalitetu, pa ni ja ne znam kako će se moj karakter do kraja razvijati. Uvodne scene u kojima se upoznajemo sa Petrom ne pokazuju ništa krucijalno bitno, ali napraviću od nje sve ono što ja nisam. Očekujte jednu veoma drsku devojku!

Ova serija vas je vratila u tim s kojim ste sarađivali tokom snimanja “Sinđelića”. Koliko ste zbog toga sigurni da će sve biti uspešno realizovano?

– “Urgentnom centru” privukla me je prvenstveno ekipa koja ga stvara, a to su svi “moji” ljudi iza kamere. Njima sam se najviše radovala, jer su nezamenljiva družina. Prošla sam kroz mnoge produkcije i projekte, ali nigde se nisam susrela sa takvim sklopom ljudi. Na snimanjima se svi držimo zajedno i funkcionišemo kao velika familija. Zato imam običaj da kažem da je moja prva porodica kod kuće, druga na poslu, dok treću čine dragi prijatelji. Naravno, “Urgentni centar” je veoma zanimljiva priča i dopada mi se način na koji se snima, pa su i to razlozi zbog kojih sam deo ove serije.

A post shared by Dragana Micalovic (@hipokampelefantokamela) on May 26, 2018 at 10:02am PDT



Publici ste se prikazali u različitim izdanjima. Koji karakter je ostavio poseban trag u vašem srcu?



– Da, svaka uloga koju sam igrala posebna je na svoj način, i zato nikako ne bih mogla da uporedim likove iz serija “Istine i laži”, “Sinđelići” i “Urgentni centar”. U srpskim “Seranovima” igram buntovnu devojčicu Kasiju, dok sam u “Istinama i lažima” profesorka koja noću pleše u striptiz-klubu. Nijedna rola ne liči na drugu, ali Kasija mi je, ipak, najbliža. Ona je postala deo mene i mog života, i sa njom sam najviše povezana. Takva sam i ja bila u njenim godinama – buntovna i brzopleta. Među najdražim ulogama definitivno prednjači Anđa iz “Nepobedivog srca”, jer je u pitanju epoha, koju najviše volim. Volela bih da ponovo radim nešto “starijeg kova”.

Za koju ulogu su vas najviše pohvalili sestra, glumica Sloboda Mićalović i njen suprug i kolega Vojin Ćetković?



– Zbog smelosti, najviše komplimenata dobila sam za ulogu Viktorije iz “Istina i laži”, a dopalo im se i kako sam dočarala lik kraljice Natalije u delu Santa Maria della Salute. Komplimenti različitih ljudi uvek prijaju, ali najviše mi je stalo do mišljenja članova porodice.

A post shared by Dragana Micalovic (@hipokampelefantokamela) on Sep 30, 2016 at 12:19am PDT



U priči o životu čuvenog srpskog pesnika Laze Kostića sarađivali ste sa Ćetkovićem. Da li je to, iz vašeg ugla, bila olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?

– Vojin nije strog učitelj i prilikom snimanja mi je mnogo pomogao. Opustio me je iako sam imala ogromnu tremu i još veću odgovornost da sve odradim kako treba baš iz razloga što je i on tu. On je kolega kakvog svaki glumac može samo da poželi u kadru, a to tvrdim i za sestru Bobu. Nije što su moji, ali su za svaku preporuku! Oni će mladom kolegi bez ustručavanja na najlepši mogući način skrenuti pažnju i dati smernice kako da odigra određenu scenu.

A post shared by Dragana Micalovic (@hipokampelefantokamela) on Mar 1, 2018 at 4:56am PST



Na koje dosadašnje iskustvo ste najponosniji?



– Pre svega na saradnju sa velikim znalcem Zdravkom Šotrom i Borisom Komnenićem, od koga smo tokom snimanja “Sinđelića” svi mnogo naučili. Nesebično nam je pomagao i u svakom trenutku bio tu za nas mlade. Branikica Sebastijanović, Vučić Perović, Luka Raco i ja često smo sedeli sa strane i posmatrali njegove scene s ciljem da “ukrademo” što više znanja. Zato sam najponosnija baš na ulogu u toj seriji, jer sam uz Kasiju odrastala i sazrevala.

NIKAD VIŠE U “TLZP”

Smisao za imitaciju, scenski pokret i pevačke sposobnosti naša sagovornica je pokazala tokom učešća u šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”. Pred milionskim auditorijumom oponašala je mnoge javne ličnosti i na toj sceni je, tvrdi, stekla jedno od najvećih životnih iskustava.

– “TLZP” ću pamtiti po velikom psihičkom i fizičkom treningu i teškim maskama ispod kojih niko ne vidi kako se zapravo osećaš. Ovaj šou me je ojačao za naredne projekte, ali nikada više ne bih učestovala u njemu, jer nije za perfekcioniste. To je emisija u kojoj treba da uživaš i da se zabavljaš, što zbog velike odgovornosti prema određenim likovima sebi nisam dozvolila – objašnjava Dragana.