Dragana Katić: Nisam hrabra što sam odabrala da sama brinem o sinovima, jer sam imala pomoć roditelja

Popularna voditeljka Dragana Katić (51) majka je 19-godišnjih blizanaca, Bojana i Bobana koje je samostalno podizala jer se od njihovog oca rastala još tokom trudnoće.

– U početku su svi govorili da sam hrabra što sam odabrala da sama brinem o sinovima, i mada nisam diskutoval ana tu temu, mislila sam kako to ne mogu nazvati hrabrošću, jer sam imala zaleđinu – svoje roditelje. Oni nisu bili srećni zbog moje odluke, ali su me podržali. Sada, posle 19 godina, mogu da kažem da sam uspela – ispričala je ona za magazin “Gloria”, te otkrila zašto otac njene dece nije bio prisutan u njihovom odrastanju.

– Jednostavno, bili smo dve individue koje su se godinama poznavale, bile u nekoj vezi, pokušale da žive zajedno, i shvatile da to ne ide. Zapravo, odlučila sam da sebe ne maltretiram. To je bio kraj i sa tim sam raščistila. Takva sam, uvek gledam da sebi ugodim, i na dnevnom nivou, a kamoli u životu generalno. Posle on iz raznoraznih ali opravdanih razloga nije m ogao mnogo da učestvuje u odrastanju sinova. Sada imaju korektan odnos.- bila je iskrena voditeljka.