Dragan Mićanović o “Lajanju na zvezde: Snimanje je za celu ekipu bilo beg od realnosti devedesetih

Glumac Dragan Mićanović važi za jednog od omiljenih na umetničkoj sceni Srbije. Njegova karijera je duga više od dve decenije, a umetnik se prisetio vremena kada je snimao film “Lajanje na zvezde”, ostvarenje domaće produkcije koje mnogima izmami osmeh, a u njemu budi i neke loše uspomene.



-To je snimano u jedno jako ružno vreme, devedesetih. Jako čudno, čudan splet okolnosti, spojile su se kockice. Celo to snimanje, cela ekipa koja je radila doživljavala je to kao eskapizam, da pobegnemo od realnosti koja uopšte nije bila prijatna tih devedesetih, prisetio se Mićanović za Blic i dodao kako je nekima i smetalo to što snimaju veseo film u tako teškom vremenu.

-Sećam se da je bilo ljudi koji su mi govorili kako ste mogli da snimate taj film kao da je ovde sve divno, kao da cvetaju ruže, vi tako snimate film o mladosti, a ovde je grozno. Sećam se negativne negativne energije prema nama. Nekome je to smetalo – rekao je 47-godišnji glumac.