Dragan Bjelogrlić skromni heroj sa Vračara: Spasao dečaka od sigurne smrti

“Hvala svima koji su se zatekli da pomognu mom detetu, nadasve Draganu, koji je našeg Lava odmah odvezao u Tiršovu, inače bi iskrvario i izgubili bismo ga.“ Tim rečima se zahvaljuje Vesna Tomić, majka Lava (11) kome je staklo sa ulaznih vrata preseklo arteriju na ruci, a u pomoć mu je pritekao slavni glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić.

Naime, Lav i njegov brat blizanac Vanja u petak oko 13.20 krenuli su u školu iz doma u Ulici Svetozara Markovića.

Razbijeni i crveni komadi stakla spali su sa starih ulaznih vrata koja dele dvorišnu zgradu od glavne i Lavu su probili ruku. Vanja mu je odmah pritisao ruku iznad rane i poveo ga u obližnjih kafić da potraži pomoć.

U nevolji za koju njihove godine nisu bile spremne stigla je još jedna pomoć – ispred dečaka se najpre našla njihova sad već bivša učiteljica Jelena Nikolić. – Čula sam dečji vrisak, okrenula se i videla svoje starije đake – Vanju, prekrivenog krvlju, i Lava, koga neka žena hvata za ruku, a iz rane sve šiklja. Uneli smo Lava u kafić, a ženi koja se predstavila kao doktorka dala sam svoj šal da ga njime podveže ispod ramena. Rekla mi je da me ne dozvolim zaspi. Dete me je slušalo, reagovalo na moj glas. Užasno mnogo krvi je prskalo na sve strane – kaže učiteljica Jelena.

Već je prošlo 15 minuta, a Hitna nije uspevala da se probije do kafića „Svetozar“ u kome se drama odvijala.

– Izašla sam ispred kafića gde je Vanja plakao. Rekao mi je da će mu brat umreti. Okrenula sam se i videla da na vratima kafića stoje glumci Dragan Bjelogrlić i Gordan Kičić. Istog trena izašla je i doktorka sa Lavom i rekla da više nema vremena – priča Jelena.

Pitanje na čiju odgovornost će se voziti dete u bolnicu više nije imalo smisla postavljati.

– Dragan je rekao: „Meni ne pada na pamet da čekam Hitnu pomoć, mi dete gubimo“. U automobil ušli su Lav, lekarka, neka žena i on – kaže Jelena, sa kojom je tada ostao Kičić i pokušavao da uteši Vanju.

Majka Vesna, potpuno izbezumljena, već je bila kod Cvetnog trga kada su se glumčeva kola zaustavila ispred nje. – Videla sam moje dete, čiju je umotanu i crvenu ruku neka nepoznata žena držala u vazduhu, stiskajući je svom snagom. Lav je polako padao u neku vrstu delirijuma. Bjelogrlić nas je vozio u Tiršovu, nas nepoznate ljude, a mi nismo bili njegova muka. Kada smo tamo stigli, izleteo je iz auta, upao na šalter i rekao: „Morate ovo dete odmah da ga pogledate“. Pogledom mi je poručio „Ja ne znam kako više da pomognem, recite mi kako još da vam pomognem“. Ne mogu to da vam objasnim – kaže Vesna.

Osoblje u Tiršovoj je brzo reagovalo.

– Lav je odmah bio u sali. Rasekao je arteriju od lakta do šake leve ruke, sve do kosti. Već mu je pomodrela ruka. Lekar nam je rekao da je samo još pet minuta proteklo on ne bi preživeo. Izgubio je previše krvi – kaže Vesna.

Kako su lekari rekli roditeljima, rana je sanirana i oni veruju da će mladi organizam uspeti da se oporavi.

– Njihova humanost je spasla moje dete. Ti ljudi koji su se našli baš u to vreme i baš na tom mestu… Lavova učiteljica, nepoznata lekarka i nadasve Dragan Bjelogrlić, koji je moje dete odvezao u Tiršovu. Da je čekao, mi bismo Lava izgubili – dodaje Vesna.