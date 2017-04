Dragan Bjelogrlić o seriji “Senke nad Balkanom”: Ovo mi je najrizičniji i najteži posao dosad

Povezane vesti



Dragan Bjelogrlić polako privodi kraju snimanje prvog ciklusa serije “Senke nad Balkanom”. Ovog puta, osim što režira, on i igra jednu od glavnih uloga, producira, ali je i koscenarista projekta.

Glumac za ovu seriju kaže da je najrizičniji projekat u njegovoj dosadašnjoj karijeri. “Senke nad Balkanom” je u osnovi politička triler-drama, sa elementima mistike, a radnja priče je smeštena u tridesete godine prošlog veka u Kraljevini Jugoslaviji.

– Ima mnogo stvari kojima se ovde bavimo, za koje ne možemo da nađemo uzor ni u našoj, ni bližoj, ni daljoj istoriji kinematografije, a ni televizije. Jedino nam uzor mogu biti neke strane serije, posebno poslednjih deset godina kada je svetska televizijska produkcija čak prevazišla filmsku. Mislim da je ovaj projekat rizičan zato što radimo na jedan potpuno drugačiji način, a takođe se na drugačiji način tretira epoha i istorijske ličnosti. Sama serija je mešavina nekoliko žanrova koji uopšte nisu postojali kod nas, od trilera preko mistik trilera do istorijske fikcije i drame. Takva jedna posmodernistička mešavina raznih žanrova je nešto što je uvek rizično. Mislim da bi bilo rizično i da se radi u zemljama koje imaju mnogo bogatiju tradiciju u žanrovskom smislu. Zasad smo zadovoljni kako to izgleda – kaže Dragan Bjelogrlić.

Sin Dragana Bjelogrlića je šmeker na tatu

A post shared by Nick Vitnir (@trainer_nick_vitnir) on Mar 5, 2017 at 5:01am PST

Pre početka snimanja “Senki nad Balkanom”, popularni glumac ističe da je seriju spremao više od dve godine.



– Radili smo dosta dugo i faktički je od početne ideje jednog klasičnog proceduralnog trilera ala Agata Kristi, to preraslo u dramu i mešavinu žanrova, gde smo baveći se tim periodom, pisci i ja u saradnji sa stručnim saradnicima potpuno otkrili koliko je to vreme bilo zanimljivo, posebno po nekim stvarima koje se nikada nisu obelodanjivale, kao što je šverc opijuma, sprega politike i visokog kriminala, razni politički uticaji koji su dolazili u jednom jako uzburkanom vremenu. Tada ste imali nastajanje komunizma iz Sovjetskog Saveza, nastanak fašizma, pa onda unutrašnje probleme, Kraljevina Jugoslavije sa pokretom VMRO iz Makedonije, rađanjem ustaškog pokreta u Hrvatskoj… To je bilo užasno interesantno vreme gde zaista Kraljevina SHS u stvari nije imala nikakve šanse da preživi jer je imala brojne neprijatelje i nikome nije odgovarala. Sa ove istorijske distance, postavlja se pitanje kako je kralj Aleksandar uopšte i toliko poživeo. To je bilo turbulentno vreme sa toliko različitih političkih uticaja svetskih sila, da prosto ne znam da li postoji neki period intenzivniji od samog Drugog svetskog rata – tvrdi Dragan.

Čeka nas mistična televizijska jesen: Dragan Bjelogrlić o seriji “Senke nad Balkanom”

A post shared by right_pr_agency (@right_pr_agency) on Mar 4, 2017 at 2:02am PST



Zanimljivo je da Bjelogrlić po prvi put u svojoj višegodišnjoj i bogatoj karijeri tumači lik inspektora. U seriji je to Andra Tanasijević Tane.

– Policajce sam igrao više puta, ali inspektora dosad nisam. Kod nas i nema mnogo inspektorskih serija. Sećam se da sam tumačio lik načelnika policije u “Nataši” Ljubiše Samardžića – ističe glumac.

Ovog puta Bjelogrlić je prezaposlen jer istovremeno obavlja više poslova tokom snimanja serije “Senke nad Balkanom”.

A post shared by Kata Cvijov 📷 (@kata_cvijov_photography) on Nov 18, 2016 at 10:25am PST

– Ovo mi je najrizničniji i najteži posao u dosadašnjoj karijeri. Nisam ja baš to sve tako planirao, ali… Meni su se ova tema i lik dopali još u prvoj verziji koju je napisao Steva Koprivica za samo prvu epizodu. To je bilo pre “Montevidea…” i pre nego što sam rešio da ću režirati. Kada sam se prihvatio režije, onda sam počeo da se bavim i kreiranjem cele serije i zajedno sa piscima radim na tekstu. Produkcija je došla nekako sama po sebi. Nije moglo drugačije iako mi ovde imamo koproducenata sa različitih meridijana – Makedonije, Rusije, BIH. Glavni teret je pao na naša leđa, moja pre svega. Sigurno znam da sledeći put, ako budem kreirao, neću igrati veliku ulogu. To je jako teško spojivo – ističe Dragan Bjelogrlić.

A post shared by Senke nad Balkanom (@senkenadbalkanom) on Mar 3, 2017 at 10:25am PST

Na pitanje da li će se u sledećem projektu baviti temama iz sadašnjosti, Dragan kaže:

– Neću, mada se sledeći projekat malo približava sadašnjosti. “Čuvari formule” je priča o slučaju Vinče 1958. godine, odnosno priča o našim naučnicima koji su radeći na tajnom projektu atomske bombe bili ozračeni i osuđeni na smrt. Kasnije su prebačeni za Pariz, gde im je petoro Francuza dalo koštanu srž i tako im spasli život. Taj projekat je već u razvoju – otkriva Bjelogrlić.