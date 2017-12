Dragan Bjelogrlić: Ljudi žele nešto više, nešto pametnije, nisu zainteresovani samo za besmislene emisije

Povezane vesti



Serija “Senke nad Balkanom” počeće da se emituje u Sloveniji prve nedelje u 2018. godini, a tim povodom Dragan Bjelogrlić je dao veliki intervju za slovenački portal Siol.



On je naveo da je u Srbiji seriju svake nedelje gledalo oko 2,5 milona ljudi, a to je obrazložio činjenicom da je publika željna kvalitetnog programa.

– Mislim da je razlog to što je od tranzicionog perioda na teritoriji istočne Evrope bilo dosta potcenjivanja publike. Oni obezbeđuju loš sadržaj za gledaoce… Ukratko, mi imamo iste probleme sa TV programom svuda i ne vidim razliku između Rumunije, Srbije i Slovenije. Činjenica je da ljudi žele nešto više, nešto pametnije. Mislim da je pomenuti mentalitet prevara koju koriste vlasnici televizije, kako bi se širilo uverenje da su gledaoci zainteresovani samo za besmislene, lagane muzičke emisije, rijaliti emisije i slično. A na pitanje zašto emituju gluposti, dobili smo odgovor: jer ljude to zanima. To nije tačno, to je trik, prevara, tako zarađuju više više novca, tako da su svi vlasnici televizija izuzetno bogati – ispričao je Bjelogrlić.

On je dodao da je za “Senke nad Balkanom” tražio sredstva i u Sloveniji, ali ih nije dobio.

– Pre dve ili tri godine, bio sam sa vodećim ljudima na nacionalnoj televiziji. Činjenica je da je jedan od glavnih likova serije bio bivši ministar unutrašnjih poslova u Kraljevini SHS, Slovenac Anton Korošec, koji je u svoje vreme bio veoma uticajan. Za ovu ulogu sam želeo da angažujem vašeg glumca Jerneja Šugmana. na njega sam računao do kraja, razmišljao sam o uvođenju lika Korošeca u drugoj sezoni serije, ali onda znamo šta se desilo (Jernej Šugman je preminuo 10. decembra). Ukratko, na nacionalnoj televiziji oni su zaista podržali saradnju, želeo sam čak i da snimam u Sloveniji, ali na kraju se nismo dogovorili o saradnji. Stalno su govorili da nemaju novca – dodao je poznati glumac i reditelj.

Istakao je zatim koliko je bio fascinantan vremenski period koji obuhvata serija.

– Tada su uspostavljeni temelji današnjeg sveta. Nakon Prvog svetskog rata pojavile su se dve velike nove ideologije, komunizam koji je došao iz Rusije i nacisti koji su dolazili iz Nemačke i Italije, a mlada zemlja je rođena Kraljevina SHS-a, u okviru koje su Slovenci, Hrvati i Srbi po prvi put osvojili svoju nezavisnost, ali zbog raznolikosti nacija nisu imali šanse za postojanje. Hajde da pogledamo ubistvo kralja Aleksandra… Svi su hteli njegovu smrt. Komunisti, fašisti, Makedonci, Hrvati, ali samo Slovenci ne (smeh) – naveo je Dragan Bjelogrlić i dodao koliko je ustvari to vreme povezano sa savremenim dobom.

– Na prostoru bivše Jugoslavije ljudi su počeli da računaju vreme od 1941. godine ili od 1991. godine, kao da se prethodno ništa nije događalo. Međutim, svi ovi neželjeni događaji na Balkanu počeli su mnogo ranije. Veoma su slični, osim što su se razlikovali u različitim političkim i društvenim okolnostima. Zapravo, to su vrlo slične stvari i uticaji. Ljudi su skloni da se mnogo osvrću na to, ali treba znati da je istorija kontinuirani proces, gde je sve uzročno povezano. Ja sam dete Jugoslavije i mržnja i raspad federacije u devedesetim godinama bukvalno me je šokirala. Ali je bilo jasno, čak i ako znate istoriju, da će se to desiti pre ili kasnije, jer je trenje u ovoj oblasti duboko ukorenjeno. Naravno, možemo pričati o činjenici da je to bez razloga da sve može ići u drugom pravcu… Neću sada govoriti o politici, samo ću pomenuti ono što mene posebno interesuje, a to je da jugoslovenski narodi čim dobiju priliku da se ujedine, svaki kod drugog počinju da prepoznaju ono što im se ne sviđa, a ne ovo što im je zajedničko…Znam da nema više ljudi koji veruju u jugoslovensku ideju. Shvatam da bi to bilo glupo, ali bila je odlična ideja da nacije nisu postale aktuelne – ispričao je on.

On je dalje odgovarajući na pitanja ispričao da za ovaj projekat nije uzeo kredit.

– Kredit sam uzeo za “Lepa sela lepo gore”. U Srbiji je film i dalje neki oblik preduzetništva, dok u Sloveniji snimate filmove za koje trošite toliko koliko dobijate državnih sredstava. Ljudi ne ulažu svoj novac. Nisam mnogo ulagao u seriju “Senke nad Balkanom” jer to nije bilo potrebno. Moja kompanija je 20 odsto vlasnik serije, obezbedili smo sredstva u obliku novca i studija – istakao je on.