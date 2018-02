Dosije ljubavi: Mašan i Mira Lekić o izazovima kroz koje su prošli

Niz godina Mašan Lekić krajnje profesionalno izveštava o događajima iz crne hronike. Autor i voditelj serijala “Dosije” prošle godine predstavio je još jedan format dokumentarnog prikaza, emisiju “Na mestu zločina”, na kojoj sarađuje sa svojom lepšom polovinom, suprugom Mirom. Posao koji podrazumeva hitne pozive iz službi koje se danonoćno bore protiv kriminala i spasavaju ljudske živote razlog je zbog kojeg smo realizaciju ovog intervjua više puta odlagali. Konačno, poznati supružnici za magazin “Hello!” govore o profesionalnim i privatnim izazovima, te otkrivaju detalje svoje desetogodišnje ljubavne priče, koju su pre osam godina krunisali rođenjem ćerke Mije.

Mašane, energija vam je trenutno fokusirana na novi televizijski format, emisiju “Iza rešetaka”. O čemu je reč?

Mašan: Pripreme su uveliko u toku, moj tim i ja ozbiljno radimo na pripremi sadržaja, koji po kvalitetu sigurno neće zaostajati za emisijama “Dosije” i “Na mestu zločina”. U martu bi trebalo da počne da se prikazuje. Ovog puta baviću se pričama naših ljudi koji su završili u zatvorima u inostranstvu. Reč je o sagovornicima koji su podelili svoje dramatično iskustvo iz različitih kazamata, a gledaoci će biti u prilici da vide i rekonstrukciju događaja. Jedan slučaj govori o devojci kojoj je partner nekoliko meseci nakon što su se upoznali predložio da zajedno otputuju u Istanbul. Kada su stigli na granicu, psi su nanjušili drogu ispod njenog sedišta, zbog čega je završila u turskom zatvoru. Jedan od sagovornika, recimo, delio je ćeliju sa strancem koji je ubio ženu, istranžirao je, skuvao i pozvao njene roditelje na večeru. Bio je toliko fin da im je ostatak spakovao da ponesu.

Dok govorite o ovoj temi ćerka vas pažljivo sluša. Kako joj objašnjavate te priče?

Mašan: Nemoguće je isključiti je iz svega toga, pa joj obično kažemo da je sve to kobajagi, da pričamo o filmovima.

Koliko Mira i Mia trpe zbog vaše posvećenosti poslu?

Mašan: Dobro je to što supruga i ja radimo zajedno, a Mia nam često pravi društvo na poslu. Svi je vole, mezimče je redakcije. Ponekad i uči, u čemu joj naročito pomaže naša koleginica Irena Poša. Sve smo zaista lepo uskladili.

Da li je rad supružnika u istoj medijskoj kući u vašem slučaju isključivo prednost?

Mašan: Mnogi me pitaju kako je to kada radiš sa ženom i moj odgovor je uvek isti – u tome isključivo vidim prednost. Nas dvoje, zapravo, nismo u istoj kancelariji, radimo u različitim redakcijama i direktno sarađujemo samo na emisiji “Na mestu zločina”.

Mira: Nama je televizija “Prva” doslovno druga kuća. Šalu na stranu, Mašan i ja sjajno funkcionišemo. Imamo tu sreću da radimo ono što zaista volimo, tako da to može biti samo plus. U našem poslu dinamika je velika prednost jer nam nikad nije dosadno. Ipak, priznajem da bih ponekad volela da imamo više “našeg vremena”, to mi nedostaje.

Miro, Mašana ste upoznali kada je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom. Da li vam je suprugov uspeh olakšao ili otežao put ka vašoj profesionalnoj afirmaciji?

Mira: Mašanova popularnost otprilike se podudarila sa Miinim dolaskom na svet i posle njenog rođenja stvari su se prilično promenile. Posle perioda privikavanja na nove životne okolnosti, kao neko ko se već bavio novinarstvom, postali smo kolege u istoj medijskoj kući. U početku nije bilo nimalo lako. To što sam mu supruga nosilo je određeni teret i nametalo obavezu da se dokazujem više od drugih, jer su me gledali kao ženu Mašana Lekića. Trebalo mi je vremena da se izborim sa pritiskom, ali s vremenom sam shvatila da ne možete svima ugoditi. Prihvatila sam da ću u poslu uvek biti u njegovoj senci, ali na to gledam isključivo kao na prednost i priliku da uz njega učim i napredujem. Prevazišla sam strah od osude okoline. I poslovne i privatne. Mašan je moj životni i poslovni mentor, i mislim da sam time na velikom dobitku.

Kakve su vam profesionalne ambicije?

Mira: Dopada mi se ono što radim, volim televizijsko novinarstvo i izveštavanje sa terena, a neću kriti da bi mi imponovalo da se u dogledno vreme nađem i u ulozi voditeljke.

Mašan: Želja mi je da se bavim igrano-dokumentarnim programom, da obrađujem priče o našim istorijskim ličnostima, o ljudima koji su ostavili trag u vremenu. Naročito me inspirišu istorijski događaji i nadam se da ću se jednog dana okušati i u takvom sadržaju. Vođen time, radio sam na priči o Dušku Popovu, našem dvostrukom špijunu iz Drugog svetskog rata, koji je, pretpostavlja se, Ijanu Flemingu poslužio kao inspiracija da napiše priču o Džejmsu Bondu. To je izazvalo sjajne reakcije, i publika i kritika imali su reči hvale, što je za mene podsticaj da nastavim da razmišljam u tom smeru.

Mašane, sebi ste postavili visoke profesionalne kriterijume. Da li vam je to izvor motivacije ili opterećenje?

Mašan: I jedno i drugo. Često kažem da sam, kada je o rejtingu reč, ljubomoran na svaku svoju prethodnu sezonu. Što se tiče kvaliteta, znam da ćemo uvek napredovati, a kada je reč o gledanosti, mnogo je faktora koji na to utiču. Ipak, samo mogu da budem prezadovoljan pozicijom koja je na dan emitovanja uvek u vrhu.

Razmenjujete li sa suprugom savete i kritike i ko je u tome “darežljiviji”?

Mašan: Savetujemo se međusobno, ali svakako da sam ja, zbog iskustva, darežljiviji i u jednom i u drugom slučaju. Mira me često pita šta mislim o onome što radi i zaista sam strog kritičar, nekad se i naljuti, mada je svesna da je to za njeno dobro.

Mira: Brzo se naljutim, ali me brzo i prođe. Samokritična sam, tako da i bez Mašana prema sebi umem da budem i te kako oštra. Teško prihvatam da sam napravila grešku, nije mi lako da slušam kritike, ali trudim se da iz svega uvek naučim nešto novo.

Da li biste voleli da Mia jednog dana krene vašim profesionalnim putem?

Mašan: Voleo bih, iako se ona upravo mršti. Montaža joj je dosadna jer jednu istu rečenicu čuje po deset puta. Još je mala, ali smatram da je rad na televiziji super stvar, naročito zanimanje novinara. U našem poslu upoznajete različite ljude, često putujete, ponekad ste deo nekog velikog događaja, čak možete da budete prvi koji će objaviti vest koja će postati deo istorije. Naravno, ne vole to svi, ali, žargonski rečeno, mene radi.

Mira: Volela bih da Mia radi ono što voli. Šta god to bilo imaće moju podršku. Okupirana je slikanjem, talentovana je, a ima na koga i da bude. Ja sam kao mala slikala, a i moj svekar ima prelepe radove. Naravno, pitanje je koliko će je to držati, ali važno je da istražuje, pa će s vremenom pronaći sebe.

Kako najradije provodite slobodno vreme?

Mašan: Kada imamo vremena, što je uglavnom leti, uživamo u porodičnim putovanjima. Na Zlatiboru imamo vikendicu, a rado obilazimo i druga mesta. Nedeljom, ako nismo na putu i ako ne iskrsne nešto u vezi sa poslom, posle ručka sa mojim roditeljima i tetkom igramo karte. To nam je ritual.

Mira: Obožavam da kuvam, ali za to, nažalost, nemam dovoljno vremena, pa tu svoju strast nadoknađujem na feštama koje organizujemo sa prijateljima. Uživamo u našim druženjima i trudimo se da ih što češće upriličimo.

Izlazite li zajedno u provod? Mira: U večernji provod uvek idemo odvojeno. Imam muža koji je slobodnijih shvatanja, pa me po tom pitanju ne ograničava. Od Mašana sam mlađa skoro osam godina i zaista mi nikada nije pravio problem kada bih poželela da se provedem sa prijateljicama.

Ima li u vašem odnosu ljubomore?

Mašan: Pomalo, ništa preterano. Ponekad volim da napravim neku interesantnu situaciju, ali čisto dinamike radi, da malo uzburkam naše bračne vode. Nije loše povremeno napraviti malo talasa.

Mira: Nisam ljubomorna ni u kom pogledu. Nemam problem ni sa Mašanovom popularnošću i činjenicom da ga neke žene smatraju privlačnim muškarcem. To može samo da imponuje.

Ko je kod kuće glavni i odgovorni urednik?

Mira: Mašan je organizator, a ja realizator.

Mašan: To je prirodno, s obzirom na to da sam stariji i sa većim životnim iskustvom.

Svojevremeno ste prevazišli krizu u braku i uspeli da sačuvate zajednicu koja traje već deset godina. Šta je vaša tajna trajanja udvoje?

Mira: Citiraću svekrvu: “Brak je cveće koje mora da se zaliva”. Nisam sujetna, bar mislim da nisam, i kada znam da je savet dobronameran, rado ga usvojim. U našem slučaju njegova primena očigledno je uspela.

Mašan: Često u suprugu iznova zaljubljujem. Radimo na svom odnosu i jedno drugom priređujemo prijatna iznenađenja. Mia je naša najjača spona, koja nas neraskidivo povezuje i svaki novi dan proveden sa njom uvećava našu ljubav.

Priželjkuje li Mia brata ili sestru?

Mašan: Ona bi volela i brata i sestru, a trenutno najviše kucu. Tata bi voleo još dve ćerke.

Mira: Volela bih da Mia dobije brata, zbog ravnoteže polova u kući.

Ko je stroži roditelj?

Mašan: Mama je u našem slučaju loš policajac, dok je tata tu da udovoljava svojoj mezimici.

Mira: Iako na televiziji deluje ozbiljno, Mašan je zapravo jedno veliko dete, naš Petar Pan. Sa Miom je više drug, nego roditelj. Popustljiv je, a ja često umem da mu kažem da se ponašao kada je mlađi od nje.

Čiji karakter je Mia nasledila?

Mašan: U nekim situacijama čini mi se kao da vidim sebe. Postoje stvari u kojima smo neverovatno slični, što potvrđuju i moji roditelji.

Na prvi pogled reklo bi se da je Mašan temperamentniji. Da li je zaista tako?

Mašan: Ujutru je Mira nervoznija, a uveče ja, tako da smo u balansu.

Mira: Reći ću samo da, u mom slučaju, tiha voda breg roni.