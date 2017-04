Doris Dragović: Surpug je moja snaga i moj vetar u leđa

Omiljena pevačica svih generacija, 56-godišnja Doris Dragović, poslednjih godina retko daje intervjue, ali zato je njen strastven odnos prema muzici i publici nepromenjen.

– Bojim se hoće li nama mladi dati priliku s obzirom na svet kakav im ostavljamo. Svet bi trebao da bude takav da sve prilike pripadaju mladima – i to, naravno, na vreme, pre nego što ih mi “naučimo kako se živi”. Biram da se bavim se njima i da im pomognem i zato radosno živim – tvrdi ona.

U vreme kada je Doris počinjala karijeru nije bilo društvenih mreža. Priznaje da nije ljubitelj tehnologije te da je komunikacija uživo najveća prednost. – Lične razmene iskustava, kao i lično učenje, daju ljudsku vrednost onome što čovek čini.

Nisam sigurna da bih išta naučila čitajući informacije sa svetlećeg ekrana, kao ni da bih danas uspela naučeno preneti putem njega. Znam da je internet prepun informacija, ali ipak mi se čini da je tajna čoveka je u njegovom kombinovanju, tvrdi ona.



Doris je u braku s bivšim splitskim vaterpolistom Marijem Budimirom od 1990. godine, a o njemu kaže kako je njen vetar u leđa.

Jednom prilikom on je rekao kako ga je oborila s nogu kada ju je prvi put vidio na splitskoj plaži 1989. godine, a evo čega se ona seća – Ničega, jer sam bila u nesvesti od njegovog pogleda – kaže ona. – On mi je uvek savetnik, ima jedinstvenu intuiciju i ogromnu ljubav. On je autoritet u mom životu upravo zato što mi daruje, osim beskrajne ljubavi, prijateljstvo, savet i snagu. Verujem da su upravo to čarobni sastojci svakog braka koji traje – iskrena je pevačica.