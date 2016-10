Đorđe Balašević: Pripadam dezorijentisanoj generaciji iz pedeset i neke

Đorđe Balašević, sada već tradicionalno, peva u Hrvatskoj pred Novu godinu. Osim priče o koncetu i muzici, panonski mornar osvrnuo se i na stanje u državama bivše Jugoslavije.

– Pripadam dezorijentisanoj generaciji iz pedeset i neke, koja je bila glavna maskota te priče, stariji su još patili za prošlim ratovima, a mlađi već sanjali o budućim, a mi, naivni, istim žarom smo navijali i za Šabana Terstenu i za Bojana Križaja, recimo. Dok smo rasli, za nas je najveća uvreda bilo kad bi “mračne emigrantske sile” našu domovinu nazvale veštačkom tvorevinom, a kad smo odrasli, za nas je najveća uvreda bilo kad smo shvatili da je to istina – priča Balašević za “Večernji.hr” i dodaje:

– Priznajem da radije tragam za sličnostima nego za razlikama. Provereno znam da ista reč izazove smeh, da oči zasuze zbog istog stiha, po kafanama se na istu strofu polomi čaša, i ista se psovka uputi linijskom sudiji kad neopravdano podigne zastavicu. Ali ne pravi se država od jeftinih emocija. Bili su to nespojivi narodi, nikad ne bi uspeli. I poštenije je da sad svako pokuša da propadne na svoj način.

Đole je, na neki način, najavio i novi album, ali ništa nije hteo da precizira.

– Malo mi nedostaje ceremonija izlaska nove “ploče”, ali u ovoj internetskoj eri najgore je to što se svaka koncertna verzija nove pesme istog momenta pojavi na “Jutjubu”. Ljudi se naviknu na nju i, koliko god da je kasnije poboljšaš, uporno govore da je “ona prva” bila mnogo bolja. A nije uvek tako. Ostalo je nekih pesama koje sam pustio u promet pre nego što sam bio potpuno zadovoljan svakom rečju, i kad god ih danas čujem, “štucnu” na tom mestu, kao na starom gramofonu. Deda bi mi obično, degustirajući vino, presudio rečima: “Radi me!” Tako i mene ni “Mati”, a još i neke druge, već snimljene pesme, još uvek “ne rade” potpuno, ali moram priznati da ima i nekih snimljenih koje me i te kako “rade”, i neću još dugo izdržati da ih i sam ne zakačim na sajt. Znam da mogu još sto godina da pevam samo o Vasi Ladačkom, ali znam i to da imam novih pesama za bar još jedan album. A Vasu uvek možemo prošvercovati barem na “bisu”… – iskren je muzičar.