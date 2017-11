Đoković je oduvek verovao u Filipa Krajinovića: Plaćao mu je trenera i poklonio stan u Beogradu

Fikuuuuseeeeeeeeeee! Veliki zagrljaj za mog druga junaka! Bravo majstore .. Dokaz da je uspeh zagarantovan kada voliš ono sto radiš i veruješ u sebe! Idemooo. Još jedan korak! @krajinovic_filip bravo Coach #petarpopovic

