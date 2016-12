Dirljivo Cecino priznanje: Moja životna priča dala je snagu mnogima da prežive, i to mi je satisfakcija

Svetlana Ceca Ražnatović objasnila je sa kakvim se sve izazovima susreće s obzirom da je samohrana majka u Srbiji.

– Kada vas stegnu problemi i sve to, pogotovo kada ste samohrani roditelj, nemate baš mnogo mogućnosti da birate da li hoćete ili nećete, prosto morate da se suočavate sa svim onim što vam život servira. To je jedan veliki probolem u našem društvu, jer mnoge stvari dok se ne dožive lično, na sopstvenoj koži, ljudi ne mogu da shvate – kaže popularna pevačica.

Ona je otkrila i da joj se mnogi dive i poštuju njenu snagu koju je pokazala uprkos teškoj životnoj priči nakon što je na tragičan način izgubila supruga.

– Često mi prilaze i žene i muškarci, i kažu da im je moja životna priča davala snagu da mogu da prežive. Oni mi kažu da sam dokaz da može čovek da se izbori sa svakakvim problemima i meni je, kad to čujem, to na neki način životna satisfakcija – priznala je Ceca u emisiji “Premijera”.

Ona je objasnila da ne razume diskriminaciju i neprihvatanje različitosti.

– Ako ste različiti, to ne znači da morate biti društveno neprihvatljivi. Sve nas spaja jedno i to je prosto neizbrisivo i svi smo mi samo ljudi – isto patimo, isto nas boli, isto se radujemo. I to nikako ne smemo da zaboravimo, jer u današnje vreme počinjemo da zaboravljamo ono što jesmo, to jest da smo ljudi – objasnila je.