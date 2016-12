Dirljiv oproštaj Nikoline Pišek od prijateljice

Nikolina Pišek je nedavno napustila Prvu TV i tada je otkrila da joj je odlazak pao teško. Ovih dana, voditeljka se prisetila još nekih teških trenutaka.

Iako je aktivna na Instagramu, Nikolina je izbegavala Fejsbuk mesecima, a sada je otkrila i razlog.

– Dugo, mesecima nisam smogla snage da otvorim ovu stranicu. Prvenstveno zato jer je otišla zauvek moja Vesna s kojom sam se upoznala ovde. I pre toga, jer sam znala da je Vesna jako bolesna, a ovo me je mesto podsećalo na nju. Ako ne otvaram mesto koje me podseća da problem postoji, onda će možda problem pobeći? – napisala je Nikolina.

– Nije pobegao. Nismo uspele. Vesna je morala da ode na neko mesto gde bol ne postoji. Nismo se ni pozdravile kako treba. Nije mogla više – dodala je Nikolina.

Pratitelji su joj izrazili saučešće i poručili joj da ostane hrabra. Osim toga, Nikolina je obeležila i treću godišnjicu smrti svog psa Tajsona koga su na smrt izujedali komšijski psi.

– I onda je došao današnji dan, godišnjica moje prve pseće ljubavi, koja je, zapravo, bila “krivac” što smo se Vesna i ja upoznale. Ni njega više nema. I on je na mestu koje mu je izbrisalo bol. To kažem da bih se utešila, izgovaram u sebi floskule da oteraju moju bol, ali ona ne prestaje. Kažu da vreme leči rane i da vas tuga priprema za nove radosti, da su tuga i radost povezane kao ruža i trn – zaključila je voditeljka i odlučila da će “prigrliti to saznanje”.

– Zahvalna za sve što sam imala. Jer, pre nego sto saznaš šta dobrota zapravo jeste, moraš da izgubiš nešto. Ili nekoga – napisala je Nikolina.