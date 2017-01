Dina Živojinović se verila: Žao mi je što sa dedom nisam mogla da podelim ovu vest

Dina, unuka pokojnog glumca Bate Živojinovića, za koju je bio veoma vezan, verila se na Šri Lanki.

Dina kaže da je presrećna što će ostatak života provesti sa Nikolom, ali da joj je žao što deda nije doživeo da čuje ovu radosnu vest.

– Žao mi je što sam sa svim članovima porodice podelila ove vesti, osim sa Batom. On je znao da sam u vezi sa Nikolom i to je meni bilo dovoljno, jer sam sigurna da me i dalje čuva iz daleka.

Meni je bitno da je Nikolu prihvatila moje porodica, kao što je i njegova prihvatila mene. Plakala sam od sreće kada me je zaprosio, a po srpskom običaju je zvao moga oca da ga pita za blagoslov. To mi je puno značilo, jer se još nisu upoznali uživo – kaže Dina, koja je sa Nikolom deset meseci u vezi, a on ju je zaprosio tačno u ponoć.