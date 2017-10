Dijana Đoković: Možda sam bila stroža mama, ali sam drugačija baka

Povezane vesti



Žena kojoj se divi cela Srbija zbog toga što je odgajila najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića i što uspeva da njegove mečeve gleda mirno dok svaki građanin psuje, gubi živce i nervira se. Dijana kaže da sva ta osećanja mnogo jače oseća, ali da ih drži u sebi kako sinu ne bi odmogla na terenu.

Njenoj sreći nema kraja otkada se Novak i u privatnom životu ostvario u ulozi supruga i oca. Iako su se mnogi zapitali zašto nije kod svog sina i njegove porodice u Monte Karlu, s obzirom na to da je nedavno dobila unuku Taru, Dijana kaže da ipak oni treba samostalno da žive.

– Ja ih pustim malo da dišu, da žive sami, ne smaram ih. Čujemo se naravno. Šalju mi fotografije Stefana i Tare, dopisujemo se i uživamo u svakom trenutku. Nisam stroga baka. Možda sam bila stroža mama, ali kao baka sam drugačija – kaže sa osmehom Dijana Đoković za “Blic puls”.

Dijana Đoković rešila dilemu: Otkriveno na koga liči malena Tara

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Sep 23, 2016 at 5:02am PDT

Iako nekada zna da izgleda strože kada je gledamo u loži teniskih turnira, Dijana Đoković je dama koja obožava da bude uz svoju porodicu i tada pokazuje svoju blagu narav.

Inače, Novak Đoković je vezan za majku Dijanu, a gostujući prošle godine u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”, otkrio je kako su se njegovi roditelji upoznali. – Cela moja porodica, otac, stric, tetka, svi su se bavili profesionalno skijanjem. Otac je upoznao majku na stazi. Zanimljiva je priča, pošto muškarac kad zavodi ženu izlazi malo iz svojih okvira i pokušava da joj privuče pažnju. Tako je i on pao ispred nje kao skijaški instruktor, ponudio svoje usluge i tako, nakon 10, 12 meseci sam se ja rodio. Oni su se šest meseci posle toga venčali i odlučili da osnuju posao na Kopaoniku od kojeg smo mi kao porodica živeli godinama i koji je održavao moju karijeru do nekih 18 godina – rekao je tada Novak. Novak Đoković dirljivom porukom čestitao majci praznik

– Ja sam vrlo opuštena i volim šalu i volim da sam u dobrom društvu, tako da nisam stroga i nisam namrštena. No, kada je Novak na terenu to je druga priča. Ali ni to nije realno stanje u kome se ja nalazim i nije moje osećanje. Na terenu smo fokusirani na to kada on igra da pratimo svaki njegov pokret, zaista kao da mi igramo sa njim i nerviramo se duboko u sebi, samo što nekad ne smete da to pokažete pa stavite masku i onda izgledate tako da ste strogi – kaže za “Blic puls” Novakova mama.

A post shared by Novak Djokovic Argentina 🇦🇷 (@novakdjokovicarg) on Jan 24, 2017 at 10:58am PST

Zbog slave i popularnosti njenog sina, sve oči su uvek uprte u ovu damu. Ona je čest gost modnih manifestacija, ali kako priznaje nije veliki fanatik niti slepo prati modne trendove.

– Ja ne pratim modu u tom smislu da moram da nosim sve što je u trendu. Ne volim to. Volim da nosim ono u čemu se ja dobro osećam i što se meni sviđa, to je za mene najvažnije. Rad Igora Todorovića veoma poštujem i zato sam na svakoj njegovoj reviji – kaže ona.

A post shared by Novak Djokovic Italy FanPage (@novakfan4ever) on Sep 20, 2016 at 2:06pm PDT

Na pitanje da li joj je bitno da to što nosi uvek bude markirano ili može da se nađe neka stvar u ormaru od hiljadu dinara, Dijana odgovara:



– Nije mi bitno da bude markirano, samo mi je bitno da bude kvalitetno.

Kako priznaje, ne robuje modnim trendovima, a pristalica je i toga da ako je dobra majica, nije bitno da li košta i hiljadu dinara.